СТБ и FILM.UA начали съемки костюмированной драмы «Крепостная»

Телеканал СТБ совместно с FILM.UA приступили к съемкам многосерийной костюмированной драмы «Крепостная». Съемки продлятся больше года и пройдут в самых живописных уголках Украины: усадьбе Чечеля (с. Самчики, Хмельницкая область), замке Вишневецких (Тернопольская область), дворцово-парковом ансамбле «Качановка» (Черниговская область), музее им. Пирогова в Виннице, Житомирской областной филармонии и т. д.
"Идея костюмированной драмы зрела давно, – рассказывает креативный продюсер и автор идеи Тала Пристаецкая. – Если посмотреть на успешные сериалы последних лет, то запрос на такие проекты достаточно высок. Это явление, которое невозможно игнорировать. Люди любят смотреть красивые костюмированные истории, где есть страсть, интриги, слезы и любовь. Ты как будто переносишься в другую, безумно красивую эпоху. Действие происходит в 19 веке. Наша история – это время невероятных нарядов: огромные платья-колокола, на которые уходили километры ткани, рюши, кружева, банты… Такие истории – это всегда красиво, это всегда о любви, благородстве, о борьбе возвышенного с низменным и недостойным".
В сериале «Крепостная» рассказывается история 18-летней Катерины. Она красива, умна и волею своей крестной матери воспитана как барышня благородных кровей, но для всего мира Катерина – лишь чужая собственность, крепостная самого богатого помещика в Нежине Червинского. В борьбе за свою свободу и право быть счастливой ей придется пережить смерти самых близких людей, стать собственностью женщины, которая ее ненавидит и мечтает убить, выжить во время народного восстания, спастись от преследований маньяка в пугающем мире киевских борделей и снова, и снова бежать от того, кто хочет заполучить ее больше всего на свете.
"У нас задействовано много известных актеров, которых украинский зритель уже знает и любит, но в нашей истории увидит с другой стороны, – говорит Тала Пристаецкая. – Например, прекрасный украинский актер Марк Дробот. Во многих сериалах он играет негативных персонажей. Но в «Крепостной» у Марка будет большая интересная роль с глубокими переживаниями, где он абсолютно не будет похож на того героя, каким зритель его привык воспринимать".
В ролях: Катерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина и другие.
Режиссеры картины Феликс Герчиков, Максим Литвинов.