СТБ и FILM.UA начали съемки костюмированной драмы «Крепостная»

В сериале «Крепостная» рассказывается история 18-летней Катерины. Она красива, умна и волею своей крестной матери воспитана как барышня благородных кровей, но для всего мира Катерина – лишь чужая собственность, крепостная самого богатого помещика в Нежине Червинского. В борьбе за свою свободу и право быть счастливой ей придется пережить смерти самых близких людей, стать собственностью женщины, которая ее ненавидит и мечтает убить, выжить во время народного восстания, спастись от преследований маньяка в пугающем мире киевских борделей и снова, и снова бежать от того, кто хочет заполучить ее больше всего на свете.

"У нас задействовано много известных актеров, которых украинский зритель уже знает и любит, но в нашей истории увидит с другой стороны, – говорит Тала Пристаецкая. – Например, прекрасный украинский актер Марк Дробот. Во многих сериалах он играет негативных персонажей. Но в «Крепостной» у Марка будет большая интересная роль с глубокими переживаниями, где он абсолютно не будет похож на того героя, каким зритель его привык воспринимать".

В ролях: Катерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина и другие.

Режиссеры картины Феликс Герчиков, Максим Литвинов.