Стася Ровинская: «В детстве я мечтала стать тайным агентом и, кажется, моя мечта сбылась»

До старта нового сезона украинского детектива «Опер по вызову» осталось всего пару недель. Сегодня уже каждый знает, что главной особенностью третьего сезона сериала станет участие в нем новой актрисы – дочери телеведущей Снежаны Егоровой и режиссера Семена Горова Стаси Ровинской.

Ей всего 25 лет, за это время Стася Ровинская уже успела попробовать себя в качестве телеведущей и актрисы театра и кино. Ее актерский талант кинокритики отметили после съемок в сериалах «Черный цветок» Романа Барабаша и «"Лучшая" неделя моей жизни» Семена Горова. Сама же актриса относительно своих достижений скромничает, в шутку предлагая режиссерам вместо себя других актрис.

Стася Ровинская в гримерной на съемках сериала «Опер по вызову» Фото: Ната Боровик

Как проходили кастинги, о режиссерских разногласиях на съемочной площадке и о том, насколько важна семья для актера, – в преддверии премьеры третьего сезона «Телекритика» пообщалась со Стасей Ровинской, заодно узнав, чего нам ждать от продолжения «Опера по вызову».

О кастингах

Вы не поверите, но изначально я должна была играть роль психолога Лидии. Меня позвали на первый кастинг, на котором и я, и кастинг-менеджеры поняли, что это совершенно не моя роль. (Смеется.) Когда я была младше, очень расстраивалась, когда не проходила кастинги. Сидела и думала: «Может я сделала что-то не так? Может со мной что-то не то?» Но потом решила, что все, что не делается – к лучшему. Как раз так и вышло с сериалом «Опер по вызову».

_ Фото: Ната Боровик

Кстати, когда меня уже утвердили на втором кастинге на роль Софии, я подошла к режиссеру и честно сказала, что мне кажется, что другая актриса лучше подошла бы на эту роль. На это все только рассмеялись и сказали, что я, наверное, первая актриса, которая предложила вместо себя кого-то другого.

О роли манипулянтки и злодейки

Кажется, именно так и должны выглядеть тайные агенты Фото: «2+2»

Роль мошенницы Софии я полюбила с первого прочтения сценария. (Смеется.) Я считаю, что это вообще уникальная возможность для любого актера или актрисы сыграть подобного персонажа, который не сидит на месте, а постоянно перевоплощается. Ведь по сути в каждом эпизоде София играет совершенно разных людей.

«Я сама большая фантазерка. Это как раз то, что будет общего между мной и моей героиней»

Кстати, меня спрашивали в детстве, кем я хочу быть, и я всегда отвечала: тайным агентом. Тогда я просто с ума сходила от всяких загадок, тайн, фильмов, в которых обворовывают банки, где есть обман, хитрость, борьба. Хотя, наверное, это до сих пор мой любимый жанр в кино. (Смеется.)

О фантазиях, вранье и обманах

Признаться честно, я сама большая фантазерка. Это как раз то, что будет общего между мной и моей героиней. Сейчас уже намного меньше, но раньше, я не то, чтобы обманывала всех, я очень любила все приукрашивать. И в какой-то момент мои друзья даже перестали мне верить.

Дуся 11.06.2018 Укрощение строптивого по-украински

Но я считаю, что каждая девушка – актриса, и ей всегда хочется представить себя в роли кого-то. Ну вот, к примеру, сейчас я такая дерзкая, а через минуту могу стать ласковой девочкой.

О «Супер Марио»

Из тех образов, которые я успела сыграть на съемках «Опера по вызову» я запомнила один смешной эпизод. В общем, играю я курьера. Соответственно, на мне синий комбинезон, кепочка и красная футболка. И тут, когда я перевоплотилась в этот образ, вся съемочная группа буквально начала захлебываться от смеха, называя меня «Супер Марио».

Выглядело это вот так :) Кадр из сериала «Опер по вызову»

Иногда, бывало, готовлюсь к дублю, и тут кто-то поставит песню из «Супер Марио», и мы опять в смех. Это было неимоверно смешно. И стоило нам только успокоится, как я выхожу и там парень администратор говорит мне: «Ты так похожа на Супер Марио, только без усов!» И я ему такая: «Серьезно? Мне еще никто про это не говорил!» (Смеется.)

Супер Стасю заказывали? Кадр из сериала «Опер по вызову»

Об обстановке на съемочной площадке

Это очень приятная и дружная команда – могу сказать точно. Мы постоянно смеемся и шутим друг над другом. Бывают моменты, когда не можем начать съемку сцены из-за того, что буквально заливаемся от смеха. В эти моменты я ловлю суровый взгляд Александра Федоровича (актер Александр Игнатуша. – Ред.), мы быстро успокаиваемся и начинаем работать. (Смеется.)

Это, кстати, тоже Стася Фото: «2+2»

О режиссерских разногласиях

Я всегда мечтала поработать с Тарасом Ткаченко (один из режиссеров сериала «Опер по вызову». – Ред.). А после того, как на экраны вышла лента «Гнездо горлицы», я была просто влюблена в работу Тараса. Так что возможность сотрудничества с таким режиссером – одна из причин, почему я практически без раздумий согласилась на роль в «Опере».

Режиссер Тарас Ткаченко _

К слову, с Александром Пархоменко (один из режиссеров сериала «Опер по вызову». – Ред.) мы работали ранее, когда я еще училась в университете. Так что он меня встретил словами: «А! Это ты. Так ты с 17 лет так и не изменилась». (Смеется.)

Александр Пархоменко на съемочной площадке «Опера по вызову» Фото: Ната Боровик

Но вообще это очень разные режиссеры. И я такое встречаю, наверное, впервые – когда у режиссеров два совершенно разных представления о моей героине. Тарас, к примеру, видит ее такой саркастичной, очаровательной флиртушкой. Александр наоборот настаивает, что София – дерзкая пацанка. И поэтому я стараюсь соблюсти грань и соединить в одном образе пожелания Тараса и Александра. Бывает сложно, но я стараюсь. Надеюсь, вам понравится. (Кстати, над сериалом «Опер по вызову» также работают режиссеры Денис Тарасов и Заза Буадзе. – Ред.)

О семье