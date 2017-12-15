Стартовали съемки второй части кинокомедии «Свингеры»

Продолжение одного из самых кассовых украинских фильмов уже снимают на киевских локациях. Сиквел «Свингеров» выйдет в прокат 7 марта 2019 года.
Во второй части зритель встретится с тем же звездным составом: Олей Поляковой, Вячеславом Довженко, Михаилом Кукуюком, Дашей Астафьевой, Анной Саливанчук, Алексеем Вертинским. К ним присоединятся еще две известные персоны, но их имена пока засекречены продюсерами.
Режиссером фильма стал латвиец Андрес Екис. Он же снял и первую часть фильма. «В «Свингерах-2» будет вдвое больше юмора, эмоций и эротики. Мы поняли, что украинские зрители вполне готовы к откровенному разговору об отношениях между людьми, а наша задача – чтобы зрители смеялись и плакали, узнавая знакомые ситуации», – сообщает Андрес.
Даша Астафьева с нетерпением ждала продолжения съемок: «Наконец-то украинский кинематограф действительно собирает полные залы в кинотеатрах благодаря таким лентам. Я, как и моя героиня Света, прыгала по балконам, искала свое счастье и нашла его – и в кино, и в реальности. По сравнению с первой частью «Свингеров» моя героиня "подросла". А что у нее получится в конце – посмотрим».
Во втором фильме ключевой сюжетной линией являются отношения между бизнесменом Игорем (Михаилом Кукуюком), который утратил мужскую силу, и его женой Илоной (Олей Поляковой). Как видеоблогер снова окажется в квартире «свингеров», узнаем уже 7 марта.
Дистрибьютором фильма стала компания Volga Україна, а производством занимается украинская компания F Films совместно с латвийской компанией Cinevilla.