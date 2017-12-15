Стартовали съемки второй части кинокомедии «Свингеры»

Во второй части зритель встретится с тем же звездным составом: Олей Поляковой, Вячеславом Довженко, Михаилом Кукуюком, Дашей Астафьевой, Анной Саливанчук, Алексеем Вертинским. К ним присоединятся еще две известные персоны, но их имена пока засекречены продюсерами.

Режиссером фильма стал латвиец Андрес Екис. Он же снял и первую часть фильма. «В «Свингерах-2» будет вдвое больше юмора, эмоций и эротики. Мы поняли, что украинские зрители вполне готовы к откровенному разговору об отношениях между людьми, а наша задача – чтобы зрители смеялись и плакали, узнавая знакомые ситуации», – сообщает Андрес.