Стартовали съемки комедии «Благородные бродяги» с участием Братьев Гадюкиных

Во Львове начались съемки авантюрной комедии режиссера Александра Березань «Благородные бродяги».
Как сообщает пресс-служба Госкино, ее действие происходит во Львове в 1938-39 годах. Фильм раскроет колорит субкультуры батярство через их язык и песни и трансформацию сознания молодых людей от повес к серьезным, зрелым личностям с благородной целью в жизни.
Съемки продлятся полтора месяца. "Мы будем снимать в исторической части Львова: на площади Рынок, улице Армянской, Лычаковском кладбище, Доминиканском соборе и других узнаваемых местах города. А в Киеве строить некоторые объекты для ключевых сцен, а также летать на воздушном шаре", – говорит продюсер картины Геннадий Богук.
Эпизодические роли в фильме играют Братья Гадюкины, которые исполняют в ленте ряд веселых батярских песен.
По словам режиссера, толчком к написанию сценария стала польская лента режиссера Михала Вашинського Włóczęgi («Бродяги», 1939 г.), где впервые прозвучала популярная песня «Только во Львове». Однако «Благородные бродяги» не являются обновленной версией польской картины. "Во-первых, это современный фильм, а во-вторых – украинский. И я бы не называл его римейком. Он, скорее, создается по мотивам известного польского фильма Михала Вашинського, что вдохновило авторов на написание этого сценария. Но у нас осталась основная канва", – уточняет он.
В прокат лента выйдет осенью 2018 года.
Напомним, в марте Госкино заключило с компанией «Ганзафильм» контракт о предоставлении проекту «Благородные бродяги» государственной финансовой поддержки в размере 18,582 млн грн (50% общей стоимости производства).
Фото: Пресс-служба Госкино