Стартовали съемки комедии «Благородные бродяги» с участием Братьев Гадюкиных

Во Львове начались съемки авантюрной комедии режиссера Александра Березань «Благородные бродяги».

Как сообщает пресс-служба Госкино, ее действие происходит во Львове в 1938-39 годах. Фильм раскроет колорит субкультуры батярство через их язык и песни и трансформацию сознания молодых людей от повес к серьезным, зрелым личностям с благородной целью в жизни.

Съемки продлятся полтора месяца. "Мы будем снимать в исторической части Львова: на площади Рынок, улице Армянской, Лычаковском кладбище, Доминиканском соборе и других узнаваемых местах города. А в Киеве строить некоторые объекты для ключевых сцен, а также летать на воздушном шаре", – говорит продюсер картины Геннадий Богук.