Star Media начинает работу над комедией с Сергеем Притулой

Продюсерами фильма выступили Влад Ряшин и Юрий Минзянов, а авторами сценария – Сергей Притула, Виталий Тыльный, Валентин Сергийчук, Владимир Жогло и Владимир Ковцун. Об актерском составе компания не сообщает, однако во время презентации проекта на питчинге Госкино заявлялось, что одну из главных ролей исполнит Притула.

Среди основных съемочных локаций – Львов и Прага.

Премьера комедии будет приурочена ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, 2019 года.Прокат запланирован в Украине, Канаде, Австралии и странах Европы.

Фото: Facebook Сергея Притулы