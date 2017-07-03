Star Media начинает работу над комедией с Сергеем Притулой

Компания Star Media приступает к работе над полнометражным фильмом «Секс и ничего личного», сообщает пресс-служба продакшена.
Романтическая комедия «Секс и ничего личного» является адаптацией известного канадского формата My Awkward Sexual Adventure и одним из победителей Десятого питчинга Госкино. Общий бюджет картины составит 26 млн грн, половина из которых – госфинансирование.
Продюсерами фильма выступили Влад Ряшин и Юрий Минзянов, а авторами сценария – Сергей Притула, Виталий Тыльный, Валентин Сергийчук, Владимир Жогло и Владимир Ковцун. Об актерском составе компания не сообщает, однако во время презентации проекта на питчинге Госкино заявлялось, что одну из главных ролей исполнит Притула.
Среди основных съемочных локаций – Львов и Прага.
Премьера комедии будет приурочена ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, 2019 года.Прокат запланирован в Украине, Канаде, Австралии и странах Европы.
Фото: Facebook Сергея Притулы
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