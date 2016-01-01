Стало известно, кто поборется за «иностранный» Оскар

Россия, Венгрия и Парагвай выбрали фильмы, которые будут представлять страны на “Оскаре” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”, сообщает Deadline. Смотрите полный список фильмов, поданных в данной номинации от этих и остальных стран.
Венгрия выбрала на конкурс драму “Закат” Ласло Немеша, который был представлен на 75-м Венецианском кинофестивале. Режиссер получил премию “Оскар” в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2016-м году за картину “Сын Саула”.
Россия выбрала в качестве номинанта на “Оскар” в 2019-м году фильм “Собибор” о заключенных одноименного нацистского лагеря в Польше. Режиссер фильма Константин Хабенский впервые выступает в подобной роли.
Парагвайская академия киноискусства и науки выбрала в качестве кандидата на престижную кинопремию от своей страны фильм “Наследницы”, снятый в ко-продукции Парагвая, Уругвая, Германии, Бразилии, Норвегии и Франции. Картина стала полнометражным дебютом Марсело Мартинесси. В 2016-м году его короткометражный фильм «La voz perdida» выиграл приз Венецианского кинофестиваля.
Напомним, ранее мы писали о том, что Украину на "Оскаре" будет представлять фильм Сергея Лозницы "Донбасс".Мировая премьера ленты прошла в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и удостоилась премии за лучшую режиссуру.
Ниже приведен список номинантов на премию “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке” в 2019 году.
- Австрия - "Вальс Вальдхайма " (Рут Бекерманн);
- Беларусь - "Хрустальный лебедь" (Дарья Жук);
- Бельгия - "Девушка" (Лукас Донт);
- Колумбия - "Перелетные птицы" (Кристина Гальего и Сиро Гуэрра);
- Хорватия -"Восьмой комиссар" (Иван Саладж);
- Эквадор - "Сын человеческий" (Пабло Агуэро);
- Эстония - Take It Or Leave It (Лиина Тришкина);
- Финляндия - Euthanizer (Теэму Никки);
- Грузия - "Намме" (Заза Халваши);
- Германия - "Никогда не отводи взгляда" (Флориан Хенкель);
- Венгрия - "Закат" (Лесло Немеш);
- Израиль - "Кондитер" (Офир Рауль Грацье);
- Япония - "Магазинные воришки" (Хирокадзу Корээдо);
- Косово - "Женитьба" (Блерта Зекири)
- Латвия - "Продолжение следует" (Иварс Селекис);
- Литва - "Прекрасные лузеры. Особый мир" (Арунас Мателис);
-Люксембург - "Гутланд" (Говинда Ван Маель);
- Нидерланды - "Банкир Сопротивления" (Джорам Лурсен);
- Норвегия - "Что скажут люди" (Ирам Хак);
- Палестина - Ghost Hunting (Раэд Андони);
- Парагвай -"Наследницы" (Марсело Мартинесси);
- Румыния - “Мне все равно, если мы войдем в историю как варвары” (Раду Жуде)
- Россия - "Собибор" (Константин Хабенский)
- Сербия - "Преступники" (Дежан Зечев);
- Сингапур - Buffalo Boys (Майк Вилуан);
- Словакия - "Переводчица" (Мартин Шулик);
- Южная Корея - "Пылающий" (Ли Чхан Дон);
- Испания - "Чемпионы" (Хавьер Фессер);
- Швеция - "На границе миров" (Али Абасси);
- Швейцария "Эльдорадо" (Маркус Имхов);
-Турция - "Дикая груша" (Нури Бильге Джейлан);
- Украина - "Донбасс" (Сергей Лозница);
- Великобритания - "Я не ведьма” (Рунгано Нионе);
- Венесуэла - "Семья" (Густаво Рондон Кордова).