Стало известно, кто поборется за «иностранный» Оскар

- Австрия - "Вальс Вальдхайма " (Рут Бекерманн);

- Беларусь - "Хрустальный лебедь" (Дарья Жук);

- Бельгия - "Девушка" (Лукас Донт);

- Колумбия - "Перелетные птицы" (Кристина Гальего и Сиро Гуэрра);

- Хорватия -"Восьмой комиссар" (Иван Саладж);

- Эквадор - "Сын человеческий" (Пабло Агуэро);

- Эстония - Take It Or Leave It (Лиина Тришкина);

- Финляндия - Euthanizer (Теэму Никки);

- Грузия - "Намме" (Заза Халваши);

- Германия - "Никогда не отводи взгляда" (Флориан Хенкель);

- Венгрия - "Закат" (Лесло Немеш);

- Израиль - "Кондитер" (Офир Рауль Грацье);

- Япония - "Магазинные воришки" (Хирокадзу Корээдо);

- Косово - "Женитьба" (Блерта Зекири)

- Латвия - "Продолжение следует" (Иварс Селекис);

- Литва - "Прекрасные лузеры. Особый мир" (Арунас Мателис);

-Люксембург - "Гутланд" (Говинда Ван Маель);

- Нидерланды - "Банкир Сопротивления" (Джорам Лурсен);

- Норвегия - "Что скажут люди" (Ирам Хак);

- Палестина - Ghost Hunting (Раэд Андони);

- Парагвай -"Наследницы" (Марсело Мартинесси);

- Румыния - “Мне все равно, если мы войдем в историю как варвары” (Раду Жуде)

- Россия - "Собибор" (Константин Хабенский)

- Сербия - "Преступники" (Дежан Зечев);

- Сингапур - Buffalo Boys (Майк Вилуан);

- Словакия - "Переводчица" (Мартин Шулик);

- Южная Корея - "Пылающий" (Ли Чхан Дон);

- Испания - "Чемпионы" (Хавьер Фессер);

- Швеция - "На границе миров" (Али Абасси);

- Швейцария "Эльдорадо" (Маркус Имхов);

-Турция - "Дикая груша" (Нури Бильге Джейлан);

- Украина - "Донбасс" (Сергей Лозница);

- Великобритания - "Я не ведьма” (Рунгано Нионе);

- Венесуэла - "Семья" (Густаво Рондон Кордова).