Стало известно, кто поборется за «иностранный» Оскар

Венгрия выбрала на конкурс драму “Закат” Ласло Немеша, который был представлен на 75-м Венецианском кинофестивале. Режиссер получил премию “Оскар” в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2016-м году за картину “Сын Саула”.

Россия выбрала в качестве номинанта на “Оскар” в 2019-м году фильм “Собибор” о заключенных одноименного нацистского лагеря в Польше. Режиссер фильма Константин Хабенский впервые выступает в подобной роли.

Парагвайская академия киноискусства и науки выбрала в качестве кандидата на престижную кинопремию от своей страны фильм “Наследницы”, снятый в ко-продукции Парагвая, Уругвая, Германии, Бразилии, Норвегии и Франции. Картина стала полнометражным дебютом Марсело Мартинесси. В 2016-м году его короткометражный фильм «La voz perdida» выиграл приз Венецианского кинофестиваля.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину на "Оскаре" будет представлять фильм Сергея Лозницы "Донбасс".Мировая премьера ленты прошла в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и удостоилась премии за лучшую режиссуру.

Ниже приведен список номинантов на премию “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке” в 2019 году.