ТЕЛЕКРИТИКА

Стало известно, кто поборется за «иностранный» Оскар

Культура

Россия, Венгрия и Парагвай выбрали фильмы, которые будут представлять страны на “Оскаре” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”, сообщает Deadline. Смотрите полный список фильмов, поданных в данной номинации от этих и остальных стран.


Венгрия выбрала на конкурс драму “Закат” Ласло Немеша, который был представлен на 75-м Венецианском кинофестивале. Режиссер получил премию “Оскар” в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2016-м году за картину “Сын Саула”.

Россия выбрала в качестве номинанта на “Оскар” в 2019-м году фильм “Собибор” о заключенных одноименного нацистского лагеря в Польше. Режиссер фильма Константин Хабенский впервые выступает в подобной роли.

Парагвайская академия киноискусства и науки выбрала в качестве кандидата на престижную кинопремию от своей страны фильм “Наследницы”, снятый в ко-продукции Парагвая, Уругвая, Германии, Бразилии, Норвегии и Франции. Картина стала полнометражным дебютом Марсело Мартинесси. В 2016-м году его короткометражный фильм «La voz perdida» выиграл приз Венецианского кинофестиваля.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину на "Оскаре" будет представлять фильм Сергея Лозницы "Донбасс".Мировая премьера ленты прошла в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и удостоилась премии за лучшую режиссуру.

Ниже приведен список номинантов на премию “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке” в 2019 году.

- Австрия - "Вальс Вальдхайма " (Рут Бекерманн);

- Беларусь - "Хрустальный лебедь" (Дарья Жук);

- Бельгия - "Девушка" (Лукас Донт);

- Колумбия - "Перелетные птицы" (Кристина Гальего и Сиро Гуэрра);

- Хорватия -"Восьмой комиссар" (Иван Саладж);

- Эквадор - "Сын человеческий" (Пабло Агуэро);

- Эстония - Take It Or Leave It (Лиина Тришкина);

- Финляндия -  Euthanizer  (Теэму Никки);

- Грузия - "Намме" (Заза Халваши);

- Германия - "Никогда не отводи взгляда"  (Флориан Хенкель);

- Венгрия - "Закат" (Лесло Немеш);

- Израиль - "Кондитер" (Офир Рауль Грацье);

- Япония - "Магазинные воришки" (Хирокадзу Корээдо);

 - Косово -  "Женитьба" (Блерта Зекири)

- Латвия - "Продолжение следует" (Иварс Селекис);

- Литва - "Прекрасные лузеры. Особый мир" (Арунас Мателис);

-Люксембург - "Гутланд" (Говинда Ван Маель);

- Нидерланды - "Банкир Сопротивления" (Джорам Лурсен);

- Норвегия - "Что скажут люди" (Ирам Хак);

- Палестина - Ghost Hunting (Раэд Андони);

- Парагвай -"Наследницы" (Марсело Мартинесси);

- Румыния - “Мне все равно, если мы войдем в историю как варвары”  (Раду Жуде)

- Россия - "Собибор" (Константин Хабенский)

- Сербия - "Преступники" (Дежан Зечев);

- Сингапур - Buffalo Boys (Майк Вилуан);

- Словакия - "Переводчица" (Мартин Шулик);

- Южная Корея  - "Пылающий"  (Ли Чхан Дон);

- Испания - "Чемпионы" (Хавьер Фессер);

- Швеция - "На границе миров" (Али Абасси);

- Швейцария "Эльдорадо" (Маркус Имхов);

-Турция  - "Дикая груша" (Нури Бильге Джейлан);

- Украина - "Донбасс" (Сергей Лозница);

- Великобритания - "Я не ведьма” (Рунгано Нионе);

- Венесуэла - "Семья" (Густаво Рондон Кордова).

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