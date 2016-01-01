Стало известно, когда выйдет продолжение «Отряда самоубийц»

Несмотря на то что «Отряд самоубийц» собрал в мировом прокате $745 млн, работа над сиквелом идет со скрипом – сроки постоянно переносятся из-за напряженного графика Уилла Смита. Как удалось выяснить журналистам Мovieweb, съемки стартуют не раньше октября следующего года.

Известно, что снимать продолжение будет Гэвин О’Коннор, постановщик «Аудитора» с Беном Аффлеком в главной роли – так что есть надежда, что сиквел будет не настолько унылым, как оригинал.

Исходя из даты старта начала съемок и расписания премьер главных блокбастеров Warner Brothers (например, уже известно, что «Чудо-женщина-2» стартует в прокате на Рождество 2019 года), журналисты Мovieweb пришли к выводу, что премьера «Отряда самоубийц-2» выйдет на экраны не ранее начала 2020 года. Так что фанатам придется запастись терпением.