Стало известно, когда «Острые козырьки» возвращаются на экраны

В BBC Two наконец-то разродились датой премьеры четвертого сезона сериала «Острые козырьки» с Сэмом Нилом и Киллианом Мерфи в главных ролях. Гангстерская эпопея возвращается на экраны 15 ноября. Об этом сообщает Deadline.
Напомним, что месяц назад в сети появился трейлер нового сезона. Шоураннер «Острых козырьков» Стивен Найт считает четвертый сезон своего детища лучшим. Насколько это утверждение соответствует истине, покажет премьера нового сезона: пока что предыдущий, третий сезон «Острых козырьков» был самым слабым.
Известно, что к кастингу присоединился Эдриен Броуди («Отель «Гранд Будапешт»). Также в новом сезоне на экраны вернется Том Харди («Дюнкерк»).
Дата всемирной премьеры на Netflix пока еще не подтверждена.