Стало известно имя нового режиссера байопика о Фредди Меркюри

Режиссерское кресло фильма о Фредди Меркьюри займет британский актер и режиссер Декстер Флетчер, которого поклонники сериалов ценят и любят по роли консьержа Тони из легендарного «Отеля Вавилон», а фанаты Гая Ричи – за роль Мыла в фильме «Карты, деньги два ствола». Флетчер приступит к съемкам уже на следующей неделе. Это будет только третий полнометражный фильм в его режиссерской карьере. Предыдущая работа Флетчера, фильм «Эдди-орел», также был биографическим и посвящен британскому лыжнику Эдди Эдвардсу.

Официально причины увольнения Сингера не комментируются, но по информации The Hollywood Reporter, среди продюсеров уже какое-то время ходили разговоры о том, что Сингера нужно сменить на более покладистого постановщика. Якобы он не сработался со звездой фильма Рами Малеком («Мистер робот»), который играет главную роль – лидера легендарной рок-группы. Причем зачинщиком всех конфликтов как с Малеком, так и со съемочной группой якобы выступал сам режиссер.