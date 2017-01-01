ТЕЛЕКРИТИКА

Стало известно имя нового режиссера байопика о Фредди Меркюри

Культура

Студия Fox нашла замену Брайану Сингеру, скандально уволенному из проекта Bohemian Rhapsody – первой кинобиографии легендарного рок-музыканта Фредди Меркюри. Об этом сообщает Variety.


Режиссерское кресло фильма о Фредди Меркьюри займет британский актер и режиссер Декстер Флетчер, которого поклонники сериалов ценят и любят по роли консьержа Тони из легендарного «Отеля Вавилон», а фанаты Гая Ричи – за роль Мыла в фильме «Карты, деньги два ствола». Флетчер приступит к съемкам уже на следующей неделе. Это будет только третий полнометражный фильм в его режиссерской карьере. Предыдущая работа Флетчера, фильм «Эдди-орел», также был биографическим и посвящен британскому лыжнику Эдди Эдвардсу.

Официально причины увольнения Сингера не комментируются, но по информации The Hollywood Reporter, среди продюсеров уже какое-то время ходили разговоры о том, что Сингера нужно сменить на более покладистого постановщика. Якобы он не сработался со звездой фильма Рами Малеком («Мистер робот»), который играет главную роль – лидера легендарной рок-группы. Причем зачинщиком всех конфликтов как с Малеком, так и со съемочной группой якобы выступал сам режиссер.

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