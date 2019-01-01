Стали известны подробности таинственного проекта от режиссера «Стражей галактики»

Ранее было анонсировано, что новый проект Джеймса Ганна выйдет на экраны 30 ноября 2018 года. С чем связан перенос даты – с недавним скандалом вокруг твитов Ганна, после которого он лишился кресла режиссера «Стражей галактики», или с желанием выпустить ленту в преддверии отмечаемого в США Дня поминовения – неизвестно. Сам Ганн числится продюсером фильма, сценарий написали его родной брат Брайан Ганн и двоюродный Марк Ганн, а режиссером выступил Дэвид Яровески («Рой»).

Ганны и компания хранят сюжет фильма в тайне – известно лишь, что это фильм ужасов. Главные роли в нем исполнили Элизабет Бэнкс, Джексон Данн, Дэвид Денман и Мэтт Джонс.