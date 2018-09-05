ТЕЛЕКРИТИКА

Стала известна судьба президента из «Карточного домика»

Культура

Наконец, создатели сериала раскрыли судьбу “экс-президента” Фрэнсиса Андервуда, роль которого со старта шоу на Netflix играл Спейси, но которого уволили в прошлом году из-за обвинений в сексуальных домогательствах.


В тизере 6-го сезона «Карточного домика» экранного президента США, которого до сексуального скандала играл 59-летний актер Кевин Спейси, официально убили.

Интересно, что ранее прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) приняла решениеснять с Кевина Спейси все обвинения в сексуальных домогательствах.

В коротком ролике последнего сезона шоу жена Фрэнсиса - Клэр Андервуд (Робин Райт) - посещает могилу своего мужа и произносит коротку речь.

“Вот, что я тебе скажу, Фрэнсис, - говорит героиня Райт. - Когда они похоронят меня, это не произойдет на моем заднем дворе. И когда они будут отдавать мне дань уважения, им придется постоять в очереди”.

Примечательно, что накануне выхода тизера актриса Робин Райт выступила в защиту своего коллеги по сериалу Кевина Спейси.

Фото: Интерфакс

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