Стала известна судьба президента из «Карточного домика»

“Вот, что я тебе скажу, Фрэнсис, - говорит героиня Райт. - Когда они похоронят меня, это не произойдет на моем заднем дворе. И когда они будут отдавать мне дань уважения, им придется постоять в очереди”.

Примечательно, что накануне выхода тизера актриса Робин Райт выступила в защиту своего коллеги по сериалу Кевина Спейси.

Фото: Интерфакс