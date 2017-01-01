ТЕЛЕКРИТИКА

Стала известна дата премьеры второго сезона «Падающей воды»

Культура

Продолжение мистического детективного сериала «Падающая вода» USA Network запланировано на 6 января.

Работать над новыми эпизодами его создатели начали еще в апреле.

Сериал рассказывает о людях, которые видят странные сны. Со временем оказывается, что эти сны странным образом пересекаются и главным героям становится все труднее отличить реальность от сновидения.

_

_

Первый сезон «Падающей воды» стартовал в середине октября. Стоит отметить, что один из его постановщиков, Хуан Карлос Фреснадильо снимал «Интакто», а еще один – Джек Бендер – раньше снимал отдельные эпизоды «Клана Сопрано» и «Игры престолов».

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат 25 января

Культура

Почему «Звездные войны» стали великим фильмом

Популярное на Телекритике



Бизнес

Новый сезон «Дурнев +1» будут снимать за пределами Украины

Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат 25 января

Образование

Как пиарщикам правильно выстроить работу с журналистами

Бизнес

Алексей Дурнев – о том, сколько стоит создание первого Instagram-сериала в Украине