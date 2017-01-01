Стала известна дата премьеры второго сезона «Падающей воды»

Продолжение мистического детективного сериала «Падающая вода» USA Network запланировано на 6 января.

Работать над новыми эпизодами его создатели начали еще в апреле.

Сериал рассказывает о людях, которые видят странные сны. Со временем оказывается, что эти сны странным образом пересекаются и главным героям становится все труднее отличить реальность от сновидения.