ТЕЛЕКРИТИКА

Стала известна дата премьеры режиссерской версии «Оно»

Культура

Режиссерская версия фильма ужасов «Оно» Андреса Мускетти  по одноименному роману Стивена Кинга, которая на 15 минут длиннее прокатной, выйдет в январе. Информация об этом появилась на Empire.

Его можно будет приобрести на DVD или Blu-ray.

Ожидается, что в режиссерскую версию может войти сцена, вырезанная во время финального монтажа, о которой исполнитель роли клоуна-убийцы Билл Скарсгард упомянул еще в сентябре в интервью Variety. Речь идет об эпизоде-флэшбэке, который отсылает зрителей в 1600-е годы, рассказывая предысторию клоуна Пеннивайза. По словам актера, этот фрагмент очень тревожный и в нем главный злодей больше похож на человека, чем на клоуна.

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Если же эта сцена не вошла в режиссерскую версию, то, отмечает Empire, есть вероятность, что она будет включена во вторую часть «Оно», релиз которой намечен на сентябрь 2019 года.

Стоит отметить, что «Оно» стал самым кассовым фильмом ужасов всех времен, собрав в мировом прокате $700 млн.

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