Стала известна дата премьеры режиссерской версии «Оно»

Режиссерская версия фильма ужасов «Оно» Андреса Мускетти по одноименному роману Стивена Кинга, которая на 15 минут длиннее прокатной, выйдет в январе. Информация об этом появилась на Empire.

Его можно будет приобрести на DVD или Blu-ray.

Ожидается, что в режиссерскую версию может войти сцена, вырезанная во время финального монтажа, о которой исполнитель роли клоуна-убийцы Билл Скарсгард упомянул еще в сентябре в интервью Variety. Речь идет об эпизоде-флэшбэке, который отсылает зрителей в 1600-е годы, рассказывая предысторию клоуна Пеннивайза. По словам актера, этот фрагмент очень тревожный и в нем главный злодей больше похож на человека, чем на клоуна.