Создатели «Войны химер» о российской агрессии отказались ехать на кинофестиваль в Москву

Команда украинского документального фильма «Война химер» о любви, смерти и вооруженной российской агрессии против Украины отказалась от участия в международном фестивале авторского документального кино «Артдокфест» в Москве. Об этом сообщила в своем Facebook режиссер и соавтор ленты Мария Старожицкая.

Фестиваль пройдет с 6 по 12 декабря. В его рамках запланировано несколько показов «Войны химер», включенной во внеконкурсную программу «После Союза».

По словам режиссера, в случае представления фильма ее командой на этом кинофестивале состоялась бы его международная премьера."Мы сознательно не подавались на любые российские фестивали, да и про ваш – к стыду нашему – думали, что он проводится в Риге. Потому что наш приезд в Россию невозможен, и это принципиальная позиция − так же, как не ездить в оккупированный Крым, не посещать страну-агрессора, воюющую с нашей родной страной", − говорится в ее ответе на приглашение президента фестиваля, кинорежиссера и продюсера Виталия Манского.

При этом Старожицкая поблагодарила организаторов «Артдокфеста» за приглашение: "Международная премьера в Москве фильма, в команде которого – украинские бойцы, участвовавшие в создании «Войны химер», где есть сцены с российскими военнослужащими срочной службы, плененными в Украине, скандирование «Путин-х…ло!» и рассказ жительницы Донецкой области, не понимающей, чего же хотели ее «защитники», от которых городок освободили украинские добровольцы, для нас неприемлема. Словом, мы отказываемся от участия, единственное – хотим вас за приглашение поблагодарить публично, если для вас это не опасно".