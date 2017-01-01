Создатели украинского семейного фэнтези «Бобот» рассекретили дату премьеры

Премьера украинского семейного приключенческого сай-фай «Бобот» режиссера Максима Ксенды выйдет в прокат 21 июня 2018 года, сообщает пресс-служба Ukrainian Film Distribution.
Фильм рассказывает о подростке, который волей судьбы оказывается в центре противостояния инопланетной цивилизации, представители которой маскируются под видом людей, и, таинственной Энергии, которую люди знают как электрический ток. От его мужества зависит судьба человечества.
"Бобот – это трансформаторная будка, которая оживает от воздействия таинственной Энергии. Бобот настолько располагает к себе зрителя, что, увидев его однажды, вы будете видеть его в каждом трансформаторе в реальной жизни", – отмечает режиссер.
«Бобот» создается при финансовой поддержке Госкино студией Mental Drive, специализирующейся на постпродакшене и создании визуальных эффектов для украинских и иностранных кинопроизводителей. Создатели фэнтези обещают много компьютерной графики и спецэффектов, качество которых будет на международном уровне.
"Мы стремились создать универсальных героев, используя стилистику комикс-культуры, но сделать их в некотором роде характерными для нашей страны. И у нас получился довольно уникальный, аутентичный и, что важно, современный мир в абсолютно новом прочтении", – говорит исполнительный продюсер фильма Алексей Москаленко.
Фото: Facebook-страница фильма
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