Создатели «Племени» снимут фильм о самом скандальном украинском писателе

Госкино предоставило проекту фильма-исследования «Ульяненко: Без цензуры» о писателе Олесе Ульяненко финансирование в размере 2,5 млн грн, равное общей стоимости производства. Контракт заключен с компанией «Директория кино».
Режиссером ленты является выпускница группы «Вавилон 13» Юлия Шашкова, автором сценария – режиссер «Племени» Мирослав Слабошпицкий, который также выступил и ее продюсером. Кроме него, продюсерами стали Игорь Савиченко (продюсировал «Поводыря») и режиссер Владимир Тихий («Брама»).
"Этот фильм является исследованием жизни и творчества Ульяненко как совершенно уникальной фигуры в современной украинской культуре. Олесь стал родоначальником социального украинского нуара и первым запрещенным писателем во времена независимой Украины", – отмечают в Госкино. Кроме того, он является самым молодым лауреатом Малой Шевченковской премии. В этом году Ульяненко, умершему в 2010 году, исполнилось бы 55 лет.
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Авторы ленты будут опираться на документальные видео и фотоматериалы, касающиеся непосредственно жизни писателя, и огромный пласт кино и фотоархивов, на которых зафиксированы социальные и культурные события, повлиявшие на его творческий путь и на становление страны в целом.
В ведомстве напомнили, что «Ульяненко: Без цензуры» – это полнометражный документальный фильм, ставший одним из победителей Десятого питчинга.
Фото: Wikimedia.org / Водник