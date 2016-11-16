Создатели «Племени» снимут фильм о самом скандальном украинском писателе

Госкино предоставило проекту фильма-исследования «Ульяненко: Без цензуры» о писателе Олесе Ульяненко финансирование в размере 2,5 млн грн, равное общей стоимости производства. Контракт заключен с компанией «Директория кино».

Режиссером ленты является выпускница группы «Вавилон 13» Юлия Шашкова, автором сценария – режиссер «Племени» Мирослав Слабошпицкий, который также выступил и ее продюсером. Кроме него, продюсерами стали Игорь Савиченко (продюсировал «Поводыря») и режиссер Владимир Тихий («Брама»).

"Этот фильм является исследованием жизни и творчества Ульяненко как совершенно уникальной фигуры в современной украинской культуре. Олесь стал родоначальником социального украинского нуара и первым запрещенным писателем во времена независимой Украины", – отмечают в Госкино. Кроме того, он является самым молодым лауреатом Малой Шевченковской премии. В этом году Ульяненко, умершему в 2010 году, исполнилось бы 55 лет.