Создатели комикса «Даогопак» сняли мульфильм по «Кобзарю» в стиле зомби-хоррора

Создатели комикса «Даогопак» презентовали анимационный сериал по «Кобзарю» Тараса Шевченко, сделав произведения поэта современными. Авторы считают, что современному человеку надо подавать Шевченко по-новому, сообщает «Радио Свобода».

"Если мы будем работать с Шевченко как с крепостным, то это будет слезливая шароварщина. А если как со Стивеном Кингом, как с автором хорроров, то будет совсем другое отношение", - говорит продюсер сериала Максим Прасолов.

Всего у сериала должно быть 12 серий.В основе первой серии, созданной в стиле зомби-хоррора, мистическое стихотворение «За оврагом овраг».Мультфильм создавался год. Его создатели сделали более 400 рисунков в стиле украинского барокко."У нас не было технических кадров, это все сделано рукой нашего художника Алексея Чебыкина. Каждая фигура разрезалась на части - от 20 до 140 - из этих частей делалась анимация", - рассказывает режиссер Богдан Шевченко.

По словам авторов, вскоре сериал покажет один из общенациональных каналов.