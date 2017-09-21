Создатели Kingsman уже работают над третьей частью

Компания 20th Century Fox’s, похоже, уже взялась за продолжение комедийного боевика Kingsman. Намек на это сделал супервайзер визуальных эффектов для второй части фильма – «Kingsman. Золотое кольцо» – Ангус Бикертон в интервью CBR.
В частности, Бикертон отметил, что у него было несколько обсуждений Kingsman 3 с режиссером картины Мэттью Воном, у которого уже есть конкретные идеи на этот счет.
Кроме того, еще в сентябре режиссер говорил о том, что в голове у него полно задумок по поводу сиквелов, приквелов и спин-оффов шпионской франшизы, включая фильм об американских спецагентах Statesman.
Напомним, вторая часть фильма вышла на экраны в сентябре под названием «Kingsman. Золотое кольцо». В ней, как и в первой части «Kingsman: Секретная служба», Мэттью Вон продолжил издеваться над шпионским жанром, попутно поднимая жанр кинокомикса на новую высоту.