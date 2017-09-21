ТЕЛЕКРИТИКА

Создатели Kingsman уже работают над третьей частью

Культура

Компания 20th Century Fox’s, похоже, уже взялась за продолжение комедийного боевика Kingsman. Намек на это сделал супервайзер визуальных эффектов для второй части фильма – «Kingsman. Золотое кольцо» – Ангус Бикертон в интервью CBR.

В частности, Бикертон отметил, что у него было несколько обсуждений Kingsman 3 с режиссером картины Мэттью Воном, у которого уже есть конкретные идеи на этот счет.

Культура

Зачем смотреть сиквел Kingsman

Кроме того, еще в сентябре режиссер говорил о том, что в голове у него полно задумок по поводу сиквелов, приквелов и спин-оффов шпионской франшизы, включая фильм об американских спецагентах Statesman.

Напомним, вторая часть фильма вышла на экраны в сентябре под названием «Kingsman. Золотое кольцо». В ней, как и в первой части «Kingsman: Секретная служба», Мэттью Вон продолжил издеваться над шпионским жанром, попутно поднимая жанр кинокомикса на новую высоту.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат 25 января

Культура

Почему «Звездные войны» стали великим фильмом

Популярное на Телекритике



Бизнес

Новый сезон «Дурнев +1» будут снимать за пределами Украины

Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат 25 января

Образование

Как пиарщикам правильно выстроить работу с журналистами

Культура

Почему «Звездные войны» стали великим фильмом