Создатели «Инфоголика» работают над новым фильмом

Команда, снявшая комедию «Инфоголик», снимет еще одни фильм. Об этом в интервью рассказал изданию Mind продюсер ленты,директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.
"Сейчас ребята разрабатывают концепты. Скоро выберем финальную версию, и они сядут писать сценарий. Будем готовы к Одесскому кинофестивалю, где, скорее всего, покажем концепт-трейлер", - сказал он.
По словам Букреева, релиз нового фильма, скорее всего, состоится в начале 2018 года. "Можем, конечно, успеть чуть раньше, к Новому году, но тут все будет зависеть от того, как будет расписан прокат украинских и зарубежных фильмов", - отметил продюсер.
Он также не исключил, что у «Инфоголика» может появиться продолжение.
Напомним, комедия «Инфоголик» была снят по заказу телеканала НЛО TV совместно с Idea Production, студией «Мамахохотала» и кинокомпанией ММД.По итогам первого уикенда лента заняла третье место в украинском кинопрокате и собрала 1,83 млн грн, а за 10 дней сборы фильма составили около 4,4 млн грн.
Подробнее о фильме можно узнать из программы «Аргумент-кино»:
Фото: Максим Лисовой
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