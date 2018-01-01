Создатели «Инфоголика» работают над новым фильмом

Команда, снявшая комедию «Инфоголик», снимет еще одни фильм. Об этом в интервью рассказал изданию Mind продюсер ленты,директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

"Сейчас ребята разрабатывают концепты. Скоро выберем финальную версию, и они сядут писать сценарий. Будем готовы к Одесскому кинофестивалю, где, скорее всего, покажем концепт-трейлер", - сказал он.

По словам Букреева, релиз нового фильма, скорее всего, состоится в начале 2018 года. "Можем, конечно, успеть чуть раньше, к Новому году, но тут все будет зависеть от того, как будет расписан прокат украинских и зарубежных фильмов", - отметил продюсер.

Он также не исключил, что у «Инфоголика» может появиться продолжение.

Напомним, комедия «Инфоголик» была снят по заказу телеканала НЛО TV совместно с Idea Production, студией «Мамахохотала» и кинокомпанией ММД.По итогам первого уикенда лента заняла третье место в украинском кинопрокате и собрала 1,83 млн грн, а за 10 дней сборы фильма составили около 4,4 млн грн.

Подробнее о фильме можно узнать из программы «Аргумент-кино»:

Фото: Максим Лисовой