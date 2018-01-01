Создатели фильма «Танк» собирают деньги на Indigogo

Создатели украинского фильма «Танк» (режиссер Максим Ксенда), который стал победителем Восьмого питчинга Госкино начали краудфандинговую кампанию на международной платформе IndieGoGo.

Кампания продлится не менее месяца. За это время создатели ленты рассчитывают собрать $32 тыс. для завершения этапа подготовки к съемкам. Размер помощи стартует от $1. Взамен тем, кто решит оказать помощь, обещают, например, упоминание на сайте проекта или в заключительных титрах фильма, а также получение статуса исполнительного продюсера или копродюсера.

Сам этап производства фильма будет профинансирован Госкино в размере 11,4 млн грн. В целом же бюджет «Танка» на питчинге был заявлен на уровне 22,8 млн грн, выпустить его планируют в мае 2018 года.

Лента рассказывает о подростке, который нашел в высохшем болоте немецкий танк времен Второй мировой войны. Это - находка на миллион долларов и куш, за который многие готовы убить.