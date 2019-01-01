Создатели фильма о Стусе воссоздадут историческую акцию протеста во время показа ленты Параджанова

Реконструкцию акции протеста представителей украинской интеллигенции, среди которых были Василий Стус, Иван Дзюба и Вячеслав Черновол, кинокомпания UM-GROUP решила сделать публичной. СМИ смогут поприсутствовать на съемке этой сцены фильма «Стус» о выдающемся украинском поэте

Как известно, 4 сентября 1965 года во время премьеры фильма Параджанова «Тени забытых предков» в кинотеатре «Украина» произошел вопиющий для советской власти протест.

Накануне показа нескольких украинских художников, поэтов и деятелей искусства задержали и бросили за решетку. В связи с этим перед демонстрацией фильма кинотеатр был окружен сотрудниками КГБ, которые боялись беспорядков. Когда слово предоставили Ивану Дзюбе, он начал говорить совсем не о кино. «У нас большой праздник, но и большое горе. В Украине начались аресты творческой молодежи», – заявил писатель и начал зачитывать имена арестованных. Директор кинотеатра попытался оттолкнуть Дзюбу, но тот продолжил называть имена соотечественников, не обращая на директора внимания.

Вскоре в зале включили пожарную сирену, чтобы заглушить оратора. Дабы поддержать Ивана Дзюбу, Вячеслав Черновол и Василий Стус поднялись с кресел и обратились к зрителям в зале с призывом не молчать о преступлениях властей. Вслед за ними десятки зрителей встали со своих мест в знак протеста. Вскоре после этого случаи арестов среди украинской интеллигенции только участились.

Съемки, воссоздающие это историческое событие, пройдут 7 июля в Доме культуры им. С. Королева. В них примут участие звезды современного украинского кино – Роман Ясиновский («Киборги») и Станислава Красовская («Сторожевая застава»). Аккредитация на съемки для СМИ – обязательна.

Напомним, режиссером ленты «Стус» выступил Роман Бровко, продюсером – Артем Денисов, оператором – Константин Пономарев. Главную роль в фильме исполняет Дмитрий Ярошенко, роль Вячеслава Черновола досталась Роману Ясиновскому, Станислава Красовская сыграет Светлану Кириченко, Юрий Вутянов – Сергея Параджанова, а Петр Сова – Ивана Дзюбу.

Картина «Стус» производства кинокомпании UM-GROUP снимается при поддержке Госкино по результатам 10-го конкурсного отбора.Премьера фильма состоится в 2019 году.