Создатель «Настоящего детектива» приступил к работе над третьим сезоном

Третьему сезону «Настоящего детектива» быть! Шоураннер первых двух сезонов антологии Ник Пиццолатто работает над сценарием совместно с создателем «Дэдвуда» Дэвидом Милчем. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Правда, как отмечает издание, на канале НВО эту информацию не подтвердили: если Пиццолато с Милчем и приступили к созданию сценария нового сезона, то речь идет о первоначальной разработке. Что, впрочем, тоже само по себе очень хорошая новость. После провала второго сезона «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто заявил в сердцах, что продолжения больше не будет. Майкл Ломбардо, теперь уже бывший директор по программам HBO, объяснял этот провал тем, что руководство канала давило на создателя из-за сроков выхода новых эпизодов.

Напомним, что последней на данный момент работой Пиццолатто в кино стал сценарий фильма Антуана Фукуа «Великолепная семерка».