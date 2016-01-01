Союз кинематографистов Украины исключит из своих рядов Джигурду

Секретариат правления Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ) принял решение исключить из своих рядов актера Никиту Джигурду.

Как сообщается на сайте союза, заседание, на котором рассматривался этот вопрос, состоялось еще 23 марта. "Заслушав информацию председателя союза Тараса Ткаченко, секретариат правления НСКУ постановил исключить Никиту Джигурду из рядов НСКУ за антигосударственные высказывания по отношению к государству Украина, получение паспорта так называемой «ДНР» и нарушения уставных положений союза и этических требований", - пояснили в НСКУ.

Представление секретариата о лишении Джигурды членства в союзе будет рассмотрено на ближайшем пленуме правления НСКУ, который, согласно уставу, уполномочен принимать такие решения.

Напомним, 9 марта Никита Джигурда получил «паспорт гражданина «ДНР». Однако спустя пять дней глава «ДНР» Александр Захарченко лишил его гражданства «республики», заявив, что паспорт актеру был выдан по ошибке.

В ноябре 2016 года Джигурда заявил, что хочет вернуться в Украину, чтобы баллотироваться в президенты.