Современное патриотическое кино: что смотреть?

День защитника Украины, отмечаемый 14 октября, – хороший повод посмотреть современное украинское кино о войне. Если же «Киборги» и свежайший «Позывной "Бандерас"» вы уже видели, взгляните, как патриотическое кино снимают в остальном мире – само собой, не «русском».

Ниже – подборка наших главных материалов на эту тему. _ _ «Телекритика» решила узнать, что думают о ленте самые главные ее зрители – те, кто был в АТО и видел войну собственными глазами. ЧИТАТЬ _ _ Режиссер «Червоного» снял шпионский детектив об уроженце Донбасса, который возвращается на малую родину для обезвреживания российского диверсанта. «Телекритика» побывала на премьере фильма и рассказывает, что из себя представляет новинка. ЧИТАТЬ _ _ Как выглядит патриотическое кино в Индии, Иране, Польше, Финляндии и других странах? «Телекритика» рассказывает на примерах – от странных до незабываемых. ЧИТАТЬ _ _ Патриотическое кино может быть вполне себе задорным. Самый наглядный тому пример – боевик «Операция в Красном море» производства Китайской Народной Республики: метамодернистский феномен и один из главных прокатных хитов-2018. ЧИТАТЬ ﻿Для коллажа использованы кадры: https://www.imdb.com/title/tt6878882/videoplayer/vi2115942425?ref_=tt_ov_vi https://www.youtube.com/watch?v=yy_AzlzVbyA © Всі права належать компанії «Ukrainian Film Distribution» https://www.youtube.com/watch?v=uQNYmXgI5Hk ООО «ТРК „Студія 1+1“»