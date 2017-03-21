Соцсети в восторге от мэшапа «Ghostья в доспехах»

В соцсетях появился мэшап классики советского телевидения – сериала «Гостья из будущего», и нового киберпанка «Призрак в доспехах», который выйдет на экраны уже в этот четверг, 23 марта. Ролик, который пользователь ю-тюба под ником super_vhs смонтировал из советского телефильма под закадровый текст трейлера «Призрака в доспехах», уже успел собрать больше 10 тыс. просмотров.