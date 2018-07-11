Солдаты на пакетах с молоком и анимационная пропаганда

Очередной раунд питчингов Минкульта привлек внимание украинцев к тому, какими видят патриотические фильмы оценивавшие их эксперты, зрители и сами кинематографисты. Почему «Кайдашева семья» – больший повод для национальной гордости, чем «Максим Оса», а Тарас Шевченко в компании самураев более привлекателен, чем сам по себе?
В этом вопросе мы пытались разобраться после объявления результатов питчингов. Но патриотическое кино занимает особое место не только в украинском кинематографе: в большинстве стран, где индустрия таких фильмов поставлена на поток, они также граничат с кэмпом. «Телекритика» рассказывает о самых примечательных фильмах патриотической направленности 2017-2018 гг., снятых в странах, переживших исторические травмы, военные конфликты и колониальное наследие.
Китай
«Тот, кто угрожает Китаю, должен быть уничтожен – как бы далеко он ни находился», – говорит главный герой китайской франшизы «Война волков», которая вскоре обзаведется и третьей частью. Во втором фильме серии пресловутый враг окопался в Африке, и солдат удачи Лен Фень предсказуемо дал ему прикурить. Коммерческий успех этой китайской вариации Mission Impossible оказался небывалым: $848 млн.
На родине это отчасти объяснялось выходом фильма в период ежегодного летнего затишья, когда иностранные фильмы не попадают на жестко регулируемый китайский рынок, но за рубежом развлекательный потенциал этого, безусловно, националистического триллера тоже оценили высоко. Даже американские критики, обличавшие пропаганду «китайской мечты» Си Цзиньпина в «Войне волков», были восхищены тем, как яростно кино, созданное по партийному заказу, наступает на пятки голливудским блокбастерам. И это едва ли единственный пример – недавно мы писали о китайском боевике «Операция в Красном море», который тоже оказался достойнейшим экшном в патриотической обертке.
Индия
Для тиражирования окупаемой в прокате национальной идентичности Болливуд использует не только исторический и приключенческий жанры: в 2010-х в Индии стали набирать популярность патриотические фильмы на спортивную тематику. Количество при этом конвертируется в качество: например, трехчасовая олимпийская драма «Золото» (2018) одним махом уделывает все вымученные байопики о хоккеистах, которые раз в год клепает Россия. Но свежий «Парману» посвящен вновь-таки героизму индийской армии: фильм основан на реальных учениях 1998 года, по итогам которых Индия была объявлена ядерной державой.
Идеалистические портреты ученых, создающих бомбу, на фоне усилившейся ядерной тревоги последних лет пришлись по душе не всем – даже на родине критики называли фильм пропагандой, а скандал между продюсерами, обвинившими друг друга в мошенничестве, затмил картины с фотогеничными военными в «авиаторах». Бюджет фильма окупился дважды, но на фоне все же маячит невысказанная мысль о том, что следом за «Чайнавудом» Болливуду стоит перенимать западные форматы, а не одни лишь спецэффекты.
Польша
В отличие от нашумевшей «Волыни», фильм Витольда Людвига «Сорванный колос» сосредоточен не только на национальной, но и на конфессиональной идентичности поляков. (Название ленты переводили еще и как «Украденный урожай», но в таком варианте теряется важная метафора: в центре сюжета – судьба блаженной Каролины Кузки, убитой русским солдатом-насильником в 1914 году.) Премьеру фильма, созданного при поддержке католического фонда редемптористов, пришли посмотреть представители правящей консервативной партии «Право и справедливость» («ПиС»), включая Министра внутренних дел Мариуша Блащака, а также министр юстиции Збигнев Зебро, представляющий новую правую партию «Солидарная Польша».
Независимые кинематографисты открыто высказывают опасения насчет того, что «ПиС» начнет влиять на решения Польского института кино, за счет чего индикатор патриотизма в национальном кинематографе перейдет в режим «китч». Пока мало что указывает на то, что политики манипулируют курсом кино, но тенденциозные и низкокачественные проекты последних двух лет, включая «Сорванный колос», вкупе с заявлениями топовых членов «ПиС» (прошлый премьер-министр Польши Беата Шидло была неприятно удивлена тем, что «Ида» Павликовского выиграла «Оскар») делают переживания небеспочвенными.
Иран
Полуторачасовой мультфильм «Битва в Персидском заливе II» выглядит как компиляция кат-сцен из не самой свежей компьютерной игры, но при скромном бюджете в $300 тыс. другого вряд ли стоило ожидать. Тем не менее, этот эпический боевик – один из самых примечательных иранских проектов патриотической направленности. Примечателен он не только выбором анимации в качестве медиума (наверное, затем, чтобы Дональду Трампу было интереснее смотреть), но и тем, что в отличие от проектов на историческую тематику, показывающих, как героически сражались солдаты той или иной армии, он показывает – в стиле фильмов времен Холодной войны, - как героически будут сражаться Вооруженные силы Ирана, если на страну нападет США. Главный персонаж срисован с одного из лидеров Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, а режиссер агитки Фархад Азима с гордостью рассказывает, что американские корабли в конце фильма «превращаются в аквариумы для рыб».
Северная Ирландия
Это один из немногочисленных фильмов нашей подборки, который любой желающий может посмотреть на Netflix. Лента рассказывает о побеге 38 заключенных-республиканцев их тюрьмы Мейз в 1983 году. Несмотря на то, что половина беглецов была поймана, это стало одним из самых духоподъемных (с точки зрения сторонников ИРА) событий в истории североирландского конфликта. «Тюрьма Мейз» обещает быть не единственным фильмом на эту тему, поскольку в перспективе нас ждет картина Джима Шеридана H-Block с Килианом Мерфи, Пирсом Броснаном и Джейми Дорнаном (год назад Ирландское агентство кино выделило на ее производство 700 000 фунтов, но пока проект заморожен).
Автор сценария «Тюрьмы Мейз» заявлял, что хочет рассказать историю, а не снять пропаганду, но зрители фильма предсказуемо разделились на два лагеря, причем представители «Шинн Фейн» всячески рекомендовали его к просмотру. Юнионисты же в очередной раз возмутились из-за того, что в исторической драме не представлена точка зрения их идеологических предшественников. У портала Wise Up есть рациональное объяснение такому положению вещей: в статье о документальном фильме No Stone Unturned, посвященном бойне в Лоуинисленде, автор поясняет, что лоялисты традиционно были «синими воротничками», тогда как республиканцы чаще осваивали гуманитарные и творческие профессии («Искусство для католиков»). Так что тем, кто хочет увидеть побег из Мейз глазами тюремщиков, стоит дождаться, пока вырастет новое поколение авторов.
Финляндия
Самый дорогой художественный фильм в истории Финляндии был снят к столетию независимости страны и стал третьей по счету экранизацией одноименного романа финского классика Вяйне Линна. Режиссер Аку Лоухимиес утверждал, что не ставил целью героизацию своих соотечественников, и это заметно: «Неизвестный солдат» не увиливает от постыдных тем, связанных для финнов со Второй мировой войной – в которой те, как-никак, большую часть времени воевали на стороне нацистской Германии. В результате фильм получился скорее пацифистским, чем патриотическим.
Но казусы пиара, часто сопровождающие релиз национально значимых фильмов, коснулись и его: маркетологи поместили рекламу «Неизвестного солдата» на «революционные» (по собственному выражению) площадки – пакеты с молоком в дополненной реальности! Что ж, по крайней мере они не подкладывали солдатиков в детские сухие завтраки – несовершеннолетним и людям с неустойчивой психикой смотреть жестокий финский блокбастер вряд ли стоит.