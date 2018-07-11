Солдаты на пакетах с молоком и анимационная пропаганда

«Тот, кто угрожает Китаю, должен быть уничтожен – как бы далеко он ни находился», – говорит главный герой китайской франшизы «Война волков», которая вскоре обзаведется и третьей частью. Во втором фильме серии пресловутый враг окопался в Африке, и солдат удачи Лен Фень предсказуемо дал ему прикурить. Коммерческий успех этой китайской вариации Mission Impossible оказался небывалым: $848 млн.

На родине это отчасти объяснялось выходом фильма в период ежегодного летнего затишья, когда иностранные фильмы не попадают на жестко регулируемый китайский рынок, но за рубежом развлекательный потенциал этого, безусловно, националистического триллера тоже оценили высоко. Даже американские критики, обличавшие пропаганду «китайской мечты» Си Цзиньпина в «Войне волков», были восхищены тем, как яростно кино, созданное по партийному заказу, наступает на пятки голливудским блокбастерам. И это едва ли единственный пример – недавно мы писали о китайском боевике «Операция в Красном море», который тоже оказался достойнейшим экшном в патриотической обертке.