Содерберг создал сериал с возможностью управлять сюжетом

Американский телеканал HBO выпустил трейлер интерактивного мини-сериала режиссера Стивена Содерберга «Мозаика», в котором зрители смогут управлять ходом повествования с помощью мобильного приложения, сообщает издание Collider.

В результате, в зависимости от цепочки решений, которые приняли пользователи на разных этапах сюжета, общая история будет выглядеть по-разному.

По словам Содерберга,«Мозаика» – это пример ветвящегося повествования. "Сам по себе этот метод существует очень давно, однако новые технологии позволяют сделать эту форму гораздо более изящной. Мы потратили уйму времени, чтобы улучшить пользовательский опыт: я хотел убедиться, что все будет работать максимально гладко и что в сюжете не будут чувствоваться «разрывы». Сейчас я вполне доволен тем, что у нас получилось на выходе. Единственный вопрос – сломается ли что-то в момент, когда этим воспользуется миллион людей одновременно", – отмечает он.