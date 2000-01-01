Содерберг создал сериал с возможностью управлять сюжетом

Американский телеканал HBO выпустил трейлер интерактивного мини-сериала режиссера Стивена Содерберга «Мозаика», в котором зрители смогут управлять ходом повествования с помощью мобильного приложения, сообщает издание Collider.
В результате, в зависимости от цепочки решений, которые приняли пользователи на разных этапах сюжета, общая история будет выглядеть по-разному.
По словам Содерберга,«Мозаика» – это пример ветвящегося повествования. "Сам по себе этот метод существует очень давно, однако новые технологии позволяют сделать эту форму гораздо более изящной. Мы потратили уйму времени, чтобы улучшить пользовательский опыт: я хотел убедиться, что все будет работать максимально гладко и что в сюжете не будут чувствоваться «разрывы». Сейчас я вполне доволен тем, что у нас получилось на выходе. Единственный вопрос – сломается ли что-то в момент, когда этим воспользуется миллион людей одновременно", – отмечает он.
Снялись в ленте такие актеры, как Шэрон Стоун, Гаррет Хедлунд, Пол Рубенс и др.
Сначала, предположительно в ноябре, сериал выйдет в виде мобильного приложения. А уже в январе станет доступной его «неинтерактивная» версия – с единой линией повествования.
Напомним, Стивен Содерберг является лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и премии «Независимый дух» за фильм «Секс, ложь и видео» (1989), премий «Оскар» за лучшую режиссуру фильма «Траффик» (2000) и«Эмми» за лучшую режиссуру и монтаж фильма «За канделябрами» (2013). Кроме того, среди его режиссерских работ – «Голодные игры», «Информатор», «Тринадцать друзей Оушена» и др.