Смотрим все трейлеры, презентованные на Comic-Con в Нью-Йорке

«Сорвиголова», «Сирена» и т. д.: до конца мероприятия, которое продлится до 7 октября, могут подоспеть и другие новинки, но уже показанные ролики тоже вызывают ажиотаж.
После долгих недель ожидания, сдобренных многочисленными тизерами, Netflix продемонстрировала полноценный трейлер 3 сезона «Сорвиголовы» о похождениях одноименного героя Marvel.
Ребут популярного анимационного сериала «Ши-Ра и непобедимые принцессы» увидит свет 16 ноября; пока же можно посмотреть, что нас ждет в его первом сезоне.
Телесериал «Сирена», вышедший на экране в марте этого года и продленный на 2 сезон, станет еще кровожаднее: судя по новому тизеру, загадочных русалок в тихом омуте Бристоль-Коув будет больше, а значит, смертность на воде среди двуногих пропорционально возрастет.
Подоспел и трейлер долгожданного сериала от компании YouTube «Начало» (Origin) со звездой «Гарри Поттера» Томом Фелтоном. Напомним, что, согласно синопсису, группе людей, заброшенных на далекую планету, придется вычислить в своих рядах человека, который не тот, за кого себя выдает.
Напомним, в Китае тем временем власти прессуют кинозвезд за «инь-ян»-контракты. Так в стране прозвали ситуацию, когда с актерами заключают два контракта – что-то вроде белой и черной бухгалтерии.
Фото: YouTube Originals