Смотрим все трейлеры, презентованные на Comic-Con в Нью-Йорке

Телесериал «Сирена», вышедший на экране в марте этого года и продленный на 2 сезон, станет еще кровожаднее: судя по новому тизеру, загадочных русалок в тихом омуте Бристоль-Коув будет больше, а значит, смертность на воде среди двуногих пропорционально возрастет.