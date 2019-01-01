Смотрим премьеру мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» на «Новом канале»

17 ноября на «Новом канале» в 19:00 стартует премьера украинского мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» с озвучкой от звезд шоу-бизнеса.
С момента рождения идеи сделать полнометражный анимационный фильм по мотивам «Руслана и Людмилы» до выхода мультика на экран прошло пять лет.
Фильм, созданный при поддержке Госкино Украины, уже продан более чем в 50 стран, среди которых Китай, Франция, Германия, Польша, Южная Корея, Турция, страны Латинской Америки. В ближайших планах – Северная Америка.
Режиссером анимационного фильма стал Олег Маламуж. Для озвучки мультфильма создатели проекта Animagrad и FILM.UA Group привлекли большую звездную компанию: Надя Дорофеева и Позитив, Сергей Притула, Александр Усик, Юрий Горбунов, Василий Вирастюк, Маша Ефросинина, Евгений Малуха, Николай Боклан, актеры «Дизель Шоу», MONATIK нашли время в своем плотном графике для участия в создании фильма.
Надя Дорофеева и Позитив озвучили главные роли – Милу и Руслана. Им пришлось поработать над записью немного дольше, так как прежде в дубляже они не участвовали. Опытные Фагот, Юрий Горбунов, Сергей Притула и Василий Вирастюк трудностей, безусловно, не испытали.
«Мила очень близка мне – у нее смелый и решительный характер, – призналась Надя. – Она выбирает непростой путь к своему счастью, но идет за своей мечтой до конца! А еще очень приятно, что моя героиня, как и я, живет в Киеве. Было интересно вернуться во времена прекрасных принцесс и храбрых рыцарей».
«Мой герой Руслан рушит все стереотипы, – признался Позитив. – Сегодня многие мечтают стать артистами, а он, будучи прирожденным актером, хочет изменить свою судьбу и стать не героем на сцене, а настоящим рыцарем в реальной жизни. Благодаря отваге, силе и доброте ему все удается! Надеюсь, мой герой станет другом для каждого зрителя».
Это всем известный сюжет, построенный на истории любви принцессы Милы и бродячего артиста Руслана, которые живут в Киеве. Премьера фильма в Украине состоялась 7 марта 2018 года, и по результатам национального проката мультфильм собрал более 36 млн грн. Мультфильм «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» стал победителем 9-го конкурсного отбора Госкино.
Егор Олесов, продюсер фильма: «Нам показалось, что эта история идеально подходит для экранизации в формате полнометражного мультфильма. В ней есть все важные составляющие – Киевская Русь, киевский князь, Киев, а еще любовь, юмор, приключения, захватывающий сюжет и яркие персонажи. Это не исторический фильм и уж конечно не прямая экранизация Пушкина. Мы существенно отошли от первоисточника, добавили новых героев, много юмора и приключений, ведь это в первую очередь семейный мультфильм, а, значит, он должен быть добрым, веселым и очень динамичным!»
Напомним, что на «Новом канале» премьера мультфильма состоится уже в эту субботу в 19:00.