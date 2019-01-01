Смотрим премьеру мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» на «Новом канале»

С момента рождения идеи сделать полнометражный анимационный фильм по мотивам «Руслана и Людмилы» до выхода мультика на экран прошло пять лет.

Фильм, созданный при поддержке Госкино Украины, уже продан более чем в 50 стран, среди которых Китай, Франция, Германия, Польша, Южная Корея, Турция, страны Латинской Америки. В ближайших планах – Северная Америка.

Режиссером анимационного фильма стал Олег Маламуж. Для озвучки мультфильма создатели проекта Animagrad и FILM.UA Group привлекли большую звездную компанию: Надя Дорофеева и Позитив, Сергей Притула, Александр Усик, Юрий Горбунов, Василий Вирастюк, Маша Ефросинина, Евгений Малуха, Николай Боклан, актеры «Дизель Шоу», MONATIK нашли время в своем плотном графике для участия в создании фильма.