ТЕЛЕКРИТИКА

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат в январе

Культура

Франко-британская сатирическая комедия «Смерть Сталина» выйдет в украинский кинотеатральный прокат в январе. Об этом «Телекритике» сообщили источники в одной из кинопрокатных компаний.


«Смерть Сталина» – экранизация графического романа Фабьена Нури и Тьерри Робина, который вышел в издательстве Dargaud в 2011 году. 120-страничный черно-белый комикс с рейтингом 16+ посвящен событиям 2 марта 1953 года и тому, что якобы происходило в Кремле на протяжении следующих двух дней после смерти, как вы уже догадались, Иосифа Сталина.

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Режиссером фильма выступил Армандо Ианнуцци, один из главных специалистов по политической сатире в современной киноиндустрии (сериалы «Вице-президент» и «В гуще событий»). Кастинг собрал целое созвездие международных звезд: роль Хрущева исполняет Стив Бушеми («Бешеные псы», «Подпольная империя»), а Молотова – участник легендарных «Монти Пайтон» Майкл Пэйлин («Рыбка по имени Ванда», «Бразилия»). Также в фильме задействованы Андреа Райсборо («Бердмен»), украинская девушка Бонда Ольга Куриленко, Роджер Эштон-Гриффитс («Игра престолов») и другие.

Мировая премьера фильма назначена на 20 октября. Вопрос о том, получит ли «Смерть Сталина» прокатное удостоверение в Минкульте Российской Федерации, остается открытым.

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