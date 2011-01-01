«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат в январе

Режиссером фильма выступил Армандо Ианнуцци, один из главных специалистов по политической сатире в современной киноиндустрии (сериалы «Вице-президент» и «В гуще событий»). Кастинг собрал целое созвездие международных звезд: роль Хрущева исполняет Стив Бушеми («Бешеные псы», «Подпольная империя»), а Молотова – участник легендарных «Монти Пайтон» Майкл Пэйлин («Рыбка по имени Ванда», «Бразилия»). Также в фильме задействованы Андреа Райсборо («Бердмен»), украинская девушка Бонда Ольга Куриленко, Роджер Эштон-Гриффитс («Игра престолов») и другие.

Мировая премьера фильма назначена на 20 октября. Вопрос о том, получит ли «Смерть Сталина» прокатное удостоверение в Минкульте Российской Федерации, остается открытым.