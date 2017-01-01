ТЕЛЕКРИТИКА

«Слуга народа 2», «Киборги» и не только: самые кассовые украинские фильмы 2017 года

Культура

Лидером по кассовым сборам в прокате среди украинских фильмов, созданных при поддержке Госкино, является военная драма «Киборги» Ахтема Сеитаблаева. Такие данные опубликовал глава ведомства Филипп Ильенко.

Его бокс-офис составляет около 19,35 млн грн при продолжающемся прокате.

За «Киборгами» следует фэнтези «Сторожевая застава» со сборами в размере почти 18,94 млн грн. Лента была в национальном прокате с 12 октября по 15 ноября. На третьем месте – «Червоний» Зазы Буадзе по одноименному роману Андрея Кокотюхи с почти 3,05 млн грн (24 августа – 6 сентября).

Также больше миллиона собрала итальянско-украинская комедия «Изи» – чуть более 1,34 млн грн (14-27 сентября), а также словацко-украинский фильм «Межа» – около 1,29 млн грн (16 ноября – 6 декабря).

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Вместе с тем среди всех украинских лент, вышедших в прокат в 2017 году, лидером стала комедия «Слуга народа 2» студии «Квартал 95»,собрав почти 24 млн грн. "И став номером 2 за всю историю кинематографа независимой Украины, уступив лишь фильму «8 лучших свиданий» также производства студии «Квартал 95»", – отмечают в компании.

Также ранее о хороших результатах в прокате сообщали создатели комедий «Инфоголик» и «Dzidzio Контрабас».

Напомним, по итогам 2016 года самыми кассовыми картинами, получившими госсредства, стали мультфильм «Никита Кожемяка», драма «Гнездо горлицы» и украинско-грузинская романтическая комедия «Теперь я буду любить тебя».

Фото: Пресс-служба «Квартала 95»

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