«Слуга народа 2», «Киборги» и не только: самые кассовые украинские фильмы 2017 года

Лидером по кассовым сборам в прокате среди украинских фильмов, созданных при поддержке Госкино, является военная драма «Киборги» Ахтема Сеитаблаева. Такие данные опубликовал глава ведомства Филипп Ильенко.

Его бокс-офис составляет около 19,35 млн грн при продолжающемся прокате.

За «Киборгами» следует фэнтези «Сторожевая застава» со сборами в размере почти 18,94 млн грн. Лента была в национальном прокате с 12 октября по 15 ноября. На третьем месте – «Червоний» Зазы Буадзе по одноименному роману Андрея Кокотюхи с почти 3,05 млн грн (24 августа – 6 сентября).

Также больше миллиона собрала итальянско-украинская комедия «Изи» – чуть более 1,34 млн грн (14-27 сентября), а также словацко-украинский фильм «Межа» – около 1,29 млн грн (16 ноября – 6 декабря).