Скончался украинский актер, режиссер и сценарист Тарас Денисенко

Тарас Денисенко – заслуженный артист Украины, член Национального союза кинематографистов страны. Он сыграл более 30 ролей в полнометражных фильмах. Свою первую роль Денисенко сыграл в фильме отца «Высокий перевал», когда ему было 17 лет.

В 20 лет он получил главную роль в фильме «Как молоды мы были» Михаила Беликова и на фестивале «Молодость» в 1985 году получил приз за лучшую мужскую роль. Денисенко также играл солдата в картине «Кислородный голод» (1991), лента получила премию Международного кинофестиваля в Салониках.

Также Тарас исполнил роль молодого Кобзаря в просветительской киноэпопее «Тарас Шевченко. Заповіт» (1992–2005).

Два года назад Денисенко снял собственный фильм «Мой мальчик».

Актер и режиссер долгое время боролся со смертельным заболеванием.

Светлая память!