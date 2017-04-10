5 сериальных вестернов

Шоураннеры: Дэвид Милч, Тэд Манн

В ролях: Тимоти Олифант, Брэд Дуриф, Кит Кэрредайн, Иэн МакШейн, Молли Паркер

Можно, конечно же, копнуть вглубь веков и начать с сериала канала CBS «Доктор Куинн, женщина-врач», которым двадцать лет назад засматривались наши старшие сестры и мамы. Но это еще то старое доброе «телемыло», где ковбои ходили с чистыми шеями, а вместо слова fuck (которое в сериале «Дэдвуд» звучит с экрана ни много ни мало 2980 раз) вежливо приподнимали шляпы.

Так что скажем так: один из первых драматических вестернов в новейшей истории телесериалов, высокобюджетный «Дэдвуд» запустил в 2004 году канал НВО – и по сей момент главный поставщик многосерийных историй, отмеченных знаком высочайшего качества.

Динамичный, с яркими характерами, вызывающий и неполиткорректный, «Дэдвуд» интересен еще и тем, что практически все персонажи сериала – реальные исторические личности: игрок в покер и бретер Дикий Билл Хикок (в разные годы его воплощали на экране Гэри Купер, Джефф Бриджесс и Чарльз Бронсон), легендарный шериф Уайетт Эрп, также ставший героем дюжины фильмов, и прочие искатели приключений, авантюристы, стрелки и картежники, чьи пути пересеклись в городке Дэдвуд во времена легендарной «Золотой лихорадки». (А в эпизодах появляются не менее прославленные участники рок-группы ZZ-Top.)

Рейтинг просмотров первого сезона оказался одним из самых высоких в истории HBO – в среднем, сериал увидели 4,5 млн зрителей. После третьего сезона боссы НВО приняли решение закрыть проект, и это решение вполне можно назвать справедливым, но первые два сезона «Дэдвуда» – это уже современная телеклассика. Как говорится, must see.

В дальнейшем шоураннер «Дэдвуда» Дэвид Милч запустил сериал «Удача» с Дастином Хоффманом («Хвост виляет собакой») и Ником Нолти («Мыс страха») в главных ролях. А сейчас, как мы уже писали, Милч совместно с Ником Пиццолатто занят написанием сценария третьего сезона «Настоящего детектива».