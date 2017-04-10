5 сериальных вестернов

На этих выходных стартовал сериал «Сын», который обещает стать новой сенсацией в мире сериальных вестернов.
Шоураннеры: Дэвид Милч, Тэд Манн
В ролях: Тимоти Олифант, Брэд Дуриф, Кит Кэрредайн, Иэн МакШейн, Молли Паркер
Можно, конечно же, копнуть вглубь веков и начать с сериала канала CBS «Доктор Куинн, женщина-врач», которым двадцать лет назад засматривались наши старшие сестры и мамы. Но это еще то старое доброе «телемыло», где ковбои ходили с чистыми шеями, а вместо слова fuck (которое в сериале «Дэдвуд» звучит с экрана ни много ни мало 2980 раз) вежливо приподнимали шляпы.
Так что скажем так: один из первых драматических вестернов в новейшей истории телесериалов, высокобюджетный «Дэдвуд» запустил в 2004 году канал НВО – и по сей момент главный поставщик многосерийных историй, отмеченных знаком высочайшего качества.
Динамичный, с яркими характерами, вызывающий и неполиткорректный, «Дэдвуд» интересен еще и тем, что практически все персонажи сериала – реальные исторические личности: игрок в покер и бретер Дикий Билл Хикок (в разные годы его воплощали на экране Гэри Купер, Джефф Бриджесс и Чарльз Бронсон), легендарный шериф Уайетт Эрп, также ставший героем дюжины фильмов, и прочие искатели приключений, авантюристы, стрелки и картежники, чьи пути пересеклись в городке Дэдвуд во времена легендарной «Золотой лихорадки». (А в эпизодах появляются не менее прославленные участники рок-группы ZZ-Top.)
Рейтинг просмотров первого сезона оказался одним из самых высоких в истории HBO – в среднем, сериал увидели 4,5 млн зрителей. После третьего сезона боссы НВО приняли решение закрыть проект, и это решение вполне можно назвать справедливым, но первые два сезона «Дэдвуда» – это уже современная телеклассика. Как говорится, must see.
В дальнейшем шоураннер «Дэдвуда» Дэвид Милч запустил сериал «Удача» с Дастином Хоффманом («Хвост виляет собакой») и Ником Нолти («Мыс страха») в главных ролях. А сейчас, как мы уже писали, Милч совместно с Ником Пиццолатто занят написанием сценария третьего сезона «Настоящего детектива».
Шоураннеры: Кевин Рейнольдс, Кевин Костнер
В ролях: Кевин Костнер, Билл Пэкстон, Том Беренджер,
Хронологически вторым громким сериальным вестерном после «Дэдвуда» стал мини-сериал от History Channel о том, как мистер Хэтфилд поссорился с мистером МакКоем – причем два благородных семейства умудрились переругаться настолько основательно, что их вражда едва не вылилась в гражданскую войну между штатами Западная Виргиния и Кентукки. Не поделив однажды свинью, два клана, засевшие на разных берегах речки Биг Сэнди, границы штатов, изводили друг друга на протяжении дюжины лет, потеряв в итоге полтора десятка убитыми с обоих сторон.
История со свиньей звучит потешно, но «Хэтфилды и МакКои», как и «Дэдвуд», базируется на документально зафиксированных событиях, мало того – в американской культуре эти фамилии стали нарицательными, как наши Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Любопытно, что создатели сериала – режиссер Кевин Рейнольдс и популярный в девяностых годах актер Кевин Костнер, сняли «Хэтфилдов и МакКоев» после многолетней ссоры: поставив вместе четыре фильма, включая «Водный мир» (который критики называют самой крупной коммерческой неудачей в истории кино), друзья и партнеры разругались в пух и прах. Прошло 15 лет, прежде чем они снова смогли найти общий язык. Как результат – новая совместная работа номинировалась на 16 премий «Эмми».
Кстати: Рэндольф МакКой по прозвищу «Оле» – это одна из последних ролей Билла Пэкстона.
Шоураннеры: Джонатан Нолан, Джей Джей Абрамс
В ролях: Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рейчел Вуд, Джеффри Райт
На этом с классическими вестернами можно и закончить. Зрелищный, переполненный спецэффектами и звездными актерами сериал «Мир Дикого Запада» – занятный кроссовер из вестерна и фантастики, стал новой сенсацией в мире телесериалов и очередной недосягаемой вершиной, взятой каналом HBO. Проект оказался настолько дорогим, что следующего сезона придется ждать до следующего года: первый потянул на 100 млн долларов – ровно в сто раз дороже бюджета оригинальной ленты Майкла Крайтона («Парк Юрского периода») 1973 года, по мотивам которого, собственно, поставлен сериал.
Многослойная история в духе романов Филиппа К. Дика, чьими центральными темами были подмена реальности и самосознание искусственного интеллекта, мгновенно разделила зрителей на горячих поклонников и на не менее убежденных критиков, причем легко понять можно и тех, и других.
С одной стороны, «Мир Дикого Запада» как минимум впечатляет размахом. Но с другой стороны, у братьев Нолан как постановщиков есть существенная проблема: у них нет сердца, а вместо сердца – расчетливый британский ум. А потому все, что выходит из-под их пера и хлопушки, кажется слишком холодным и тщательно сконструированным, чтобы влюбиться в эти фильмы по-настоящему. Не сомневаюсь, что очевидный кумир Ноланов Стэнли Кубрик тоже внимательно изучал все свежие номера журнала New Scientist, но еще он знал что-то такое о человеческой природе и о людях, чего нам с вами знать не дано.
Впрочем, когда выйдет новый сезон, – смотреть сядем все.
Шоураннеры: Брэд Пейтон, Роб Блэки, Питер Блэки
В ролях: Джейсон Момоа, Алан Армстронг, Аллан Хоуко, Лэндон Либуарон
Сериал «Граница» стал бенефисом актера Джейсона Момоа, которого вы должны помнить по роли кхала Дрого в первом сезоне «Игры престолов». (Судя по титрам, до боли напоминающим титры Самого Главного Сериал Современности, амбиции у авторов «Границы» поистине королевские.)
Действие сериала происходит не на традиционном Диком Западе, а на Севере, не менее диком: здесь схлестнулись за рынок пушнины британские колониальные власти, индейцы и проходимцы всех мастей, которыми и верховодит герой Момоа, наполовину ирландец, наполовину индеец – смешение кровей дикое и взрывоопасное.
Как и в «Табу» (где мы наблюдаем очень похожего героя в исполнении Тома Харди – авантюриста ницшеанского толка, стравливающего всех прочих участников гонки за властью и за баблом), в этом сериале очень достоверная фактура, включая гнилые зубы большинства персонажей, в том числе женских. И, как и полагается сериалу нового поколения, «Граница» насыщена множеством жестоких и натуралистических сцен. Плохо одно: Джейсон Момоа – все-таки не Том Харди, который по крайней мере умеет вписываться в интересные проекты наподобие «Бронсона» или «Выжившего». Так что наблюдать приключения кхала Дрого в канадских снегах со всеми его ужимками и прыжками поначалу забавно, но к концу сезона несколько утомляет.
Между тем, создатели анонсировали второй сезон.
Шоураннеры: Филипп Мейер, Кевин Даулинг
В главных ролях: Пирс Броснан, Джейкоб Лофленд, Карлос Бардем
Масштабная семейная сага в стиле вестерн, которая разворачивается на фоне истории Техаса и охватывает период в полтора века. В центре истории – семья Маккалохов.
Сперва мы прослеживаем путь главы семейства Илая Маккалоха к богатству: потерявший в детстве семью и выросший среди команчей, Илай со временем становится состоятельным нефтяником, человеком циничным и жестоким, который шагает к личному успеху и процветанию семьи буквально по головам. Династию продолжает младшая дочь Джинни, которая повторит путь Майкла Корлеоне, превратившись в железного и безжалостного руководителя семейной компании.
Разумеется, члены семьи при этом прячут немало скелетов в шкафу – начиная гомосексуальностью старшего сына Финеаса Маккалоха (за что в Техасе столетней давности могли запросто повесить) и заканчивая сомнительным прошлым Марии, старшей дочери Илая.
Экранизация бестселлера Филиппа Майера, номинированного на Пулитцеровскую премию.