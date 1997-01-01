Мы продолжаем КВН: для кого, для чего

Как бы то ни было, в 90-е годы КВН смотрели миллионы. Команды из бывших советских республик, выступая на одной сцене, как нельзя лучше демонстрировали культурное единство огромных территорий бывшего Союза. В 1997 году чемпионом КВН была команда «Запорожье – Кривой Рог – Транзит». Сразу после этого Владимир Зеленский создал студию «Квартал 95». Это рейтинговое украинское шоу, без сомнения, наследует КВН (вернее, то лучшее, что в нем было).

Вместе с тем КВН обозначил границы форм смешного. На сцене или в кадре группа мужчин и одна-две женщины разыгрывают сценки под хохот зрителей в зале. Все это действо оценивают шутники со стажем и медийные воротилы. Действие длится не дольше десяти минут – этого достаточно, чтобы погрузить зрителя в легкий транс. В таком эмоциональном состоянии публика смеется, кажется, над любым словом со сцены. После каждой шутки следует пауза в несколько секунд – ровно столько нужно для того, чтобы самые сообразительные люди в зале начали хохотать. Как и любое массовое юмористическое шоу, КВН рассчитан на среднего зрителя, на простака, готового хохотать громче всех. Удивительным образом КВН потоптался на поле народного смеха, тем самым узурпировав самобытное Смешное, канализировав народный юмор в строгий формат.

Не исключено, что, как и все на советском телевидении, КВН цензурировался. Воздействие шуток на массового зрителя изучалось бесчисленными инструкторами ЦК. Заарканенные ещн тогда весельчаки до сих пор не могут проявлять свою находчивость вне ограничений. В России, например, звезды КВН ищут расположения власти, осторожно шутят о Путине и Кадырове. В этих сюжетах тираны неизменно симпатичны, а их враги – ничтожны. В украинском варианте актуален околополитический юмор и бытовой лубок. Несомненно, это популярно в стране, терзаемой постоянным кризисом.