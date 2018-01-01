ТЕЛЕКРИТИКА

Симбиотского полку прибыло: вышел новый трейлер «Венома»

Культура

В новом ролике показали еще больше монстров, с которыми придется бороться герою Тома Харди.


«Веном» – один из проектов Sony про персонажей вселенной Человека-паука. Фильм расскажет о репортере Эдди Броке (Том Харди), который окажется втянут в конфликт с организацией Life Foundation, ведущей разработки с участием инопланетных организмов-симбиотов.

Симбиот – это разумный паразит инопланетного происхождения, который вселяется в тело журналиста, и он превращается в мстительное существо по имени Веном.

Недавно стало известно, что главным антагонистом в фильме станет симбиот Riot, одним из носителей которого в картине будет персонаж Риза Ахмеда Карлтон Блейк, глава Life Foundation.

Тем временем, режиссер Рубен Флейшер обещает, что в фильме будут задатки для сиквела, но будет ли он – зависит от поддержки зрителей. А еще в «Веноме» у симбиота не будет логотипа с пауком на груди, как в комиксах, что означает отсутствие связи с Человеком-пауком и киновселенной Marvel.

Картина появится в кино 4 октября 2018 года.

Статьи по теме

Главное в разделе

Культура

Стася Ровинская: «В детстве я мечтала стать тайным агентом и, кажется, моя мечта сбылась»

Культура

Новый фильм Квентина Тарантино в цифрах

Популярное на Телекритике



Дуся

Семейная жизнь Ани Лорак дала трещину

Бизнес

Оксана Петришин: «Прошло 15 лет, а украинцам все нравится сериал «Друзья»

Дуся

Журнал Гвинет Пэлтроу об антинаучной околесице решили прикрыть

Дуся

Ведущая «Нового канала» приняла участие в танцевальном флешмобе, но нарвалась на критику