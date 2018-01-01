Симбиотского полку прибыло: вышел новый трейлер «Венома»

Симбиот – это разумный паразит инопланетного происхождения, который вселяется в тело журналиста, и он превращается в мстительное существо по имени Веном.

Недавно стало известно, что главным антагонистом в фильме станет симбиот Riot, одним из носителей которого в картине будет персонаж Риза Ахмеда Карлтон Блейк, глава Life Foundation.

Тем временем, режиссер Рубен Флейшер обещает, что в фильме будут задатки для сиквела, но будет ли он – зависит от поддержки зрителей. А еще в «Веноме» у симбиота не будет логотипа с пауком на груди, как в комиксах, что означает отсутствие связи с Человеком-пауком и киновселенной Marvel.

Картина появится в кино 4 октября 2018 года.