Шоураннеры «Игры престолов» не исключают, что будет снят спин-офф

Шоураннеры популярного сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс допустили, что HBO может снять спин-офф к сериалу. Об этом Бениофф и Уайсс рассказали в эти выходные во время своего выступления в рамках крупнейшей медиа-конференции South by Southwest, сообщает Esquire.

"Я думаю, это было бы замечательно (снять спин-офф. – Ред.). Но нужна свежая кровь, новое видение", – отметил Дэвид Бениофф. При этом оба отметили, что участвовать в проекте они собираются.

Напомним, что премьера седьмого, предпоследнего эпизода сериала состоится в воскресенье, 16 июля, на канале HBO.