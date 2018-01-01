Шоураннер «Острых козырьков» запускает сериал с Джейсоном Момоа

Как сообщает Deadline, компания Apple настолько уверена в успехе будущего сериала, что заказала Стивену Найту съемки первого сезона целиком, минуя традиционную стадию создания пилотной серии. Действие этой, цитируя журналистов Deadline, «эпической драмы планетарных масштабов» разворачивается в будущем, когда человеческая раса потеряла возможность видеть, и обществу пришлось искать новые способы взаимодействия между его членами, а людям – по новому учиться строить, охотиться и выживать. И весь этот дивный новый мир однажды столкнулся с настоящим вызовом, когда стали рождаться близнецы, наделенные зрением.

Главную роль, бесстрашного воина и предводителя команчей Бабы Восса исполнит Джейсон Момоа, прославившийся в «Игре престолов», но печально знаменитый участием в римейке «Конана-варвара» Маркуса, прости господи, Ниспела. Любопытно, что ранее Момоа исполнил главную роль во франко-канадском сериале «Граница», имевшем немало точек пересечения как в образе главного героя, так и в сюжетных перипетиях с сериалом «Табу» Стивена Найта и Тома Харди, которые, похоже, вдохновлялись «Фронтиром». И вот теперь Момоа поработает со Стивеном Найтом напрямую.

Известно, что первый сезон будет состоять из десяти эпизодов.

Самого Момоа мы увидим на экранах не ранее декабря, когда в прокат выйдет супергеройский «Аквамен», где перевоплотившемуся в собственно Аквамена спасателю Малибу составят компанию такие именитые актеры, как Патрик Уилсон, Уильям Дефо, Дэниел Рэдклифф, Эмбер Херд, Дольф Лундгрен и Николь Кидман.

Фото – https://www.youtube.com/watch?v=KMR-6-YizZQ, © Teaser Pro, 2018