Шоураннер «Наследников» рассказал о реальных прототипах героев

В интервью Hollywood Reporter Армстронг пояснил, что довольно давно интересовался фигурой медиамагната Руперта Мердока и даже написал «полудокументальный, полувымышленный» сценарий под названием «Мердок». «Я также смотрел сериал The Jinx (в переводе – «Тайны миллиардера». – Ред.) о Роберте Дерсте. И начал читать все больше о магнатах, Трампах, некоторых Редстоунах (семья, члены которой являются мажоритарными акционерами Viacom. – Ред.) и войнах вокруг Disney. Я промариновался в соусе богатых, властных семей, особенно из тех, что владеют средствами массовой информации. И подумал, что между ними есть что-то общее – у Робертсов из Comcast, Мерсеров, Смитов, которые владели Sinclair Group…»

Армстронг рассказал, что сценаристы в основном занимались чтением открытых источников. Одной из их консультантов выступила Мелисса Марр, ранее работавшая репортером в Wall Street Journal.