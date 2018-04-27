Шоураннер «Наследников» рассказал о реальных прототипах героев

Вчера вышел финальный эпизод 1 сезона «Наследников» от HBO – сериала о большом и не очень-то дружном семействе медиамагнатов. Шоу было продлено почти сразу после премьеры, но лишь сейчас его автор Джесси Армстронг может приоткрыть карты и рассказать, на что рассчитывать во 2 сезоне.
В интервью Hollywood Reporter Армстронг пояснил, что довольно давно интересовался фигурой медиамагната Руперта Мердока и даже написал «полудокументальный, полувымышленный» сценарий под названием «Мердок». «Я также смотрел сериал The Jinx (в переводе – «Тайны миллиардера». – Ред.) о Роберте Дерсте. И начал читать все больше о магнатах, Трампах, некоторых Редстоунах (семья, члены которой являются мажоритарными акционерами Viacom. – Ред.) и войнах вокруг Disney. Я промариновался в соусе богатых, властных семей, особенно из тех, что владеют средствами массовой информации. И подумал, что между ними есть что-то общее – у Робертсов из Comcast, Мерсеров, Смитов, которые владели Sinclair Group…»
Армстронг рассказал, что сценаристы в основном занимались чтением открытых источников. Одной из их консультантов выступила Мелисса Марр, ранее работавшая репортером в Wall Street Journal.
«Мы много читали и иногда брали за основу какую-то сделку, но чаще всего [в сериале] она менялась до неузнаваемости. У меня очень ярко стояло перед глазами приобретение Paramount компанией Редстоунов». При этом, добавляет он, никаких юридических проблем у HBO не возникло.
«Насчет 2 сезона я думал так: у нас есть большая компания с круизными линиями, парками развлечений, новостным и разными другими каналами. И если людям интересно следить за нашим путешествием, то мы можем немного в это все углубиться – до тех пор, пока личности героев и отношения в их семье остаются на переднем плане».
Напомним, что 3 августа на Netflix состоялась международная премьера испанского сериала «Кокаиновый берег».