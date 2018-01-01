«Шляхетні волоцюги»: что батяру хорошо, то русскому бляма́ж

По большому счету, крупный недостаток у «Волоцюг» один – чудовищная цветокоррекция: эти пятьдесят оттенков оранжевого призваны то ли имитировать сепию, то ли делать вид, что действие фильма происходит во время каких-то особенно кислотных рассветов и закатов. В остальном же, если где-то фильм берет фальшивую ноту, это компенсируется бодрым темпом или доброй интерлюдией – как сцена с возлюбленным Христи, Збышеком (Павел Кружнов), разыгрывающим трогательный диалог с куклой Копленяком – польской версией Петрушки.

За это фильму можно простить такие faux pas, как знакомство батяров с Христей (изначально юная героиня вызывает у героев явно сексуальный интерес, но потом выясняется, что у «этого трамвая уже есть кондуктор») или горячее стремление лакея по фамилии Кацман к воцарению Третьего рейха. Трудно усмотреть за этим какой-то целенаправленный цинизм – просто если музыка и сюжет в украинских комедиях уже уживаются, то корректности лишь предстоит стать частью этого уравнения.