ТЕЛЕКРИТИКА

Дети купили права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за $1

Культура

16-летний Алфи Эванс и 14-летняя Серис Клифф снимут фильм по рассказу «Велотренажер», а потом покажут его мэтру.


Трепещи, Фрэнк Дарабонт! Готовься сойти с пьедестала, Андрес Мускетти! Нишу режиссеров, сделавших себе имя на постановках Стивена Кинга, готовятся занять подростки.

Ребята купили права на экранизацию напрямую у Кинга в рамках акции Dollar Babies, которая позволяет ученикам киношкол приобрести рассказ писателя, если тот еще не фигурирует ни в каком контракте. Так Алфи и Серис обзавелись сценарием «Велотренажера» – это история о мужчине, который пытается привести себя в форму и параллельно мечтает о том, как крохотные человечки чистят его сосуды от холестерина.

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Подростки планируют привлечь к съемкам 30 своих одноклассников. Они рассчитывают, что фильм будет готов уже весной. Потом его посмотрит Кинг – это предусмотрено контрактом.

Напомним, что в мае этого года Кинг удостоился премии американской общественной организации PEN America за литературные заслуги.

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