Дети купили права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за $1

Подростки планируют привлечь к съемкам 30 своих одноклассников. Они рассчитывают, что фильм будет готов уже весной. Потом его посмотрит Кинг – это предусмотрено контрактом.

Напомним, что в мае этого года Кинг удостоился премии американской общественной организации PEN America за литературные заслуги.