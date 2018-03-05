6 моментов «Оскара-2018», которые не попали на экраны телевизоров

В этом году на юбилейную 90-ю церемонию награждения «Оскар» аккредитовалось более 780 изданий из разных уголков мира. Казалось бы, скрыться от всевидящих журналистов, операторов и фотографов ни удастся никому. Тем не менее нам удалось найти шесть моментов «Оскара», которые СМИ оставили без внимания.

То ли многие журналисты еще не оправились от зимних Олимпийских игр, то ли шарм и шутки ведущего Джимми Киммела уже второй год подряд пленят гостей «Оскара». Как отметил Hollywood Reporter , журналисты в этом году на церемонии были на удивление невнимательны к деталям. Так, пока Голливуд отдыхает от бурной ночи, «Телекритика» узнала, что в этом году не попало в объективы камер.

1

Душевные записки и ланч-боксы от Джимми Киммела

В среднем церемония награждения «Оскар» занимает около четырех часов. За это время любой человек, даже голливудская звезда в платье с тугим корсетом, успеет проголодаться – подумал ведущий «Оскара» Джимми Киммел. Так, беспокоясь о состоянии приглашенных, Киммел распорядился прикрепить ланч-боксы под все кресла Dolby Theatre, где проходила в этом году церемония «Оскар».

В боксах была маленькая упаковка чипсов, печенье и что-то похожее на козинаки. Коробочки были украшены иллюстрациями из девяти фильмов, номинированных на «Оскар». Но вот, что тронуло по-настоящему: в каждой коробочке гости церемонии находили записки от ведущего, написанные вручную. В них Киммел просит не бросать в него этими боксами, если что-то пойдет не так, а также добавляет, что деньги с каждого бокса пошли в помощь местной благотворительной организации FoodBank, которая занимается поставкой продуктов питания бездомным и нуждающимся людям.

2

Любвеобильность Тимоти Шаламе

Он сделал, все что мог, – написал в своем Twitter журналист Hollywood Reporter Крис Гарднер. Как известно, в этом году приз в номинации «Лучшая мужская роль» отправился Гэри Олдмену за фильм «Темные времена». Узнав о своем проигрыше, звезда фильма «Зови меня своим именем» Тимоти Шаламе, наверное, решил хоть как-то проявить себя на церемонии.

During first commercial break, Timothee Chalamet goes to Saoirse Ronan for big hug. Then she goes to hug/talk to his mom. Super sweet. #Oscars pic.twitter.com/QZWa9Frbe9 — Chris Gardner (@chrissgardner) 5 марта 2018 г.

Как отметил журналист Hollywood Reporter, молодой актер не упускал ни единой возможности обнять во время перерывов то Мерил Стрип, то Мэри Джей Блайдж, то Сиршу Ронан перед презентацией ленты «Леди Берд».

Тимоти Шаламе и Лин-Мануэль Миранда на церемонии «Оскар» Фото: Instagram

Засветился Шаламе и на селфи с композитором Лин-Мануэлем Мирандой. Вероятно, этим жестом актер хотел как бы намекнуть уже известным голливудским звездам, что если уж не «Оскар» в этом году, то хоть зовите меня в кино сниматься. Не забывайте, смотрите, как я люблю вас!

Оранжевые ленточки против свободного доступа к оружию в США

Еще задолго до начала «Оскара» журналисты писали, что в этом году строгий дресс-код церемонии пополнится еще одним обязательным пунктом – оранжевой ленточкой. Этот небольшой элемент одежды, по мнению организаторов церемонии, должен был стать напоминанием о жертвах стрельбы во Флориде, а также знаком протеста против свободного доступа к оружию в США. Также параллельно была запущена акция с раздачей значков в виде оранжевого американского флага.

Оранжевый цвет как протест против доступности оружия в США Фото: Daily Mail

Как можно видеть по фотографиям с красной дорожки, буквально единицы из собравшихся звезд вспомнили и поддержали акцию с оранжевыми ленточками. Среди тех, кто вспомнил, режиссер Джадд Апатоу, актриса Лесли Манн и актер Кумейл Нанджиани с супругой, писательницей Эмили В. Гордон.

4

Зависть или гордость Греты Гервиг

Стоило только режиссеру Гильермо дель Торо забрать свою статуэтку за лучшую режиссуру за фильм «Форма воды», как зал накрыл лауреата овациями, которые стали стихать только когда дель Торо начал спускаться по лестнице, возвращаться к своему месту. Хлопать продолжила только режиссер Грета Гервиг, проигравшая номинантка за ленту «Леди Берд».

During commercial break, Guillermo Del Toro came right back to his seat after winning best director #Oscars. He was greeted by standing ovation, fellow nominee Greta Gerwig. So cool #oscars pic.twitter.com/KQFfKxUsT7 — Chris Gardner (@chrissgardner)

Хлопала Грета Гервиг пока режиссер не сел на свое место в зале. Что же это было? Журналисты так и не выяснили.

5

Гость «Оскара» на стуле

Этот инцидент случился как только объявили, что в номинации за лучший сценарий победила лента «Прочь» Джордана Пила. Его коллега по съёмочной группе Кигэн-Майкл Ки не сдержал эмоций и взобрался на стул, прокричав поздравления Пилу с его первым «Оскаром».

Great moment here when Jordan Peele wins for Get Out ! pic.twitter.com/cRTkdTNczZ — Ben Winston (@benwinston) 5 марта 2018 г.

6

Что общего между актрисой и сноубордисткой? Отвечает Фрэнсис Макдорманд

Для многих победа звезды «Фарго», «После прочтения сжечь» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд в номинации «Лучшая женская роль» оказалась неожиданной. Возможно, это стало неожиданностью и для самой Фрэнсис. Поднимаясь по ступенькам, Макдорманд споткнулась, сразу же обыграв неловкость шуткой: «Я немного взволнована, поэтому если упаду, подымите меня, потому что мне есть что сказать! Я думаю, так чувствовала себя Хлоя Ким на Олимпиаде».

Речь Фрэнсис Макдорманд Кадр с церемонии «Оскар»

Сноубордистка и обладательница золотой медали на последних зимних Олимпийских играх Хлоя Ким сразу же отреагировала на слова актрисы в Twitter, написав, что она шокирована таким сравнением.

I am SHOOK rn like what — Chloe Kim (@chloekimsnow) 5 марта 2018 г.

После чего спортсменка пригласила Фрэнсис как-нибудь покататься на сноуборде.

Hey Frances let's go snowboarding sometime — Chloe Kim (@chloekimsnow) 5 марта 2018 г.