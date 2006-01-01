ТЕЛЕКРИТИКА

Шарлотта Генсбур выпустила клип о доме своего отца

Культура
Клип на песню "Lying with you" был снят в доме Сержа Генсбура, знаменитого французского актера, поэта и певца, умершего от сердечного приступа в 1991 году.

Шарлотта - дочь Сержа Генсбура от его третьего брака с актрисой Джейн Биркин. Шарлотте было 13 лет, когда она выпустила свой дебютный альбом в 1986 году. После этого она переключилась на карьеру актрисы. Значительный успех ей принесло сотрудничество с датским режиссером Ларсом фон Триером. Актриса снялась в трех нашумевших фильмах эпатажного режиссера – "Антихрист", "Меланхолия" и "Нимфоманка".

Возвращение Шарлотты Генсбур в музыку состоялось в 2006 году. С тех пор она выпустила 4 альбома, последний из которых, нежный, но мрачный "Rest", вышел 17 ноября 2017 года. Альбом посвящен смерти отца, самоубийству сводной сестры Кейт Барри и периоде своей алкогольной зависимости. В записи альбома участвовали Пол Маккартни и французский диджей Sebastian.

Альбом сразу попал на 14 место французских чартов и был тепло встречен музыкальными критиками. Шарлотта Генсбур также является режиссером клипа.

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