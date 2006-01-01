Шарлотта Генсбур выпустила клип о доме своего отца

Шарлотта - дочь Сержа Генсбура от его третьего брака с актрисой Джейн Биркин. Шарлотте было 13 лет, когда она выпустила свой дебютный альбом в 1986 году. После этого она переключилась на карьеру актрисы. Значительный успех ей принесло сотрудничество с датским режиссером Ларсом фон Триером. Актриса снялась в трех нашумевших фильмах эпатажного режиссера – "Антихрист", "Меланхолия" и "Нимфоманка".