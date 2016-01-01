Шапиро, Лозница, Демьяненко и другие лица украинского кино-2016

Прошедший год можно безо всяких натяжек назвать годом кино в Украине: на экраны отечественных кинотеатров вышло три десятка фильмов производства Украины, то есть в два раза больше, чем в 2015.

Среди премьер 2016 года – четыре альманаха короткометражных фильмов, восемь документальных лент, два мультфильма и 16 игровых полнометражных картин. При этом фильмы «Моя бабушка Фанни Каплан» и «Гнездо горлицы» были отмечены призами не только на родине, но и за границей, а «Жива ватра» и #Selfieparty стали зрительскими хитами. На протяжение всего года «Телекритика» беседовала с украинскими постановщиками – как с ведущими, так и с молодыми, которые только делают свои первые шаги в кино. Сегодня мы собрали эти интервью в одной публикации, чтобы вспомнить, как это было.

1



Сергей Лозница: «Мы пока еще не выбрались из капкана отношений палача и жертвы»

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«Первые фильмы потянули за собой следующие. В предыдущей картине, в зародыше, уже проглядывает новая картина. И если внимательно приглядеться, можно ее увидеть. Так, например, фильмы «Майдан», «Событие» и «Аустерлиц» связаны между собой темой, манерой, структурой, вариативностью формы. Ну, и так далее. Но мне интересно также работать с художественной формой, не только документальной. Я пробую что-то сделать в маленькой картине, а потом это воплощается в большой – в частности, в игровой».

2



Александр Шапиро: «Новые технологии победили человека»

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«Сейчас сериалы – это не только тренд, сериалы стали намного более художественными, чем прокатное кино. Может быть, помните, у Вима Вендерса был документальный фильм «Комната 666»? В гостиничном номере собирались классические фигуры авторского кино и рассуждали на тему, победит ли телевидение кинематограф. Так вот, уже сейчас можно сказать, что телевидение победило. За вычетом редких исключений, я смотрю в последнее время исключительно сериалы».

3



Марыся Никитюк: «Следующий сценарий я пишу для вечной мерзлоты»

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«На мой взгляд, любого автора раздирает изнутри огромное количество внутренних конфликтов. Это топливо для написания романов, создания фильмов, рисования картин, сочинения музыки и так далее. Это делает людей творцами, но в то же время и убивает их».

4

Ярослав Лодыгин: «Боязнь ошибки парализует творчество»

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«Трюффо дал прекрасный совет по поводу того, как выбирать материал. Он предлагал разделить листок на несколько колонок. В одну выписать все, что произошло с тобой, и ты больше никогда в жизни не хотел бы, чтобы это повторилось. В другую – то, что ты бы хотел, чтобы произошло еще хотя бы разочек. В третью – то, чего с тобой никогда не происходило и, ты надеешься, никогда не произойдет. И в четвертую – то, что ты очень надеешься, что произойдет. Когда эти колонки заполнятся, 60-70% будут касаться какого-то периода или одной истории. Вот это и есть история, которую ты должен рассказать. Это самый ценный совет, который я слышал».

5



Алена Демьяненко: «Моя бабушка Фанни Каплан» – это не исторический фильм, а современный»

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«Любой фильм – это в какой-то степени автопортрет режиссера. Так что фильмы «Казароза» и «Моя бабушка Фанни Каплан» не только представляют собой видение той эпохи, которым я поделилась со зрителем. В них я выражаю также и свое личное отношение к тому времени. Кроме того, не следует считать «Фанни Каплан» историческим фильмом. Это – современный фильм, потому что говорит о проблемах, которые, к сожалению, и по прошествии ста лет не стали менее актуальными».

6



Андрей Халпахчи: «Мы не умеем торговать своим кино, и это большая проблема индустрии»

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«Очень важно выходить на международных дистрибьюторов. Ведь как, например, получилось с фильмом «Племя» Мирослава Слабошпицкого? Сейлз-агент картины — французская компания Alpha Violet. Ее владелица Виржини Девеза несколько лет работала в Украине, на фестивале «Молодость», на канале «1+1». И она внимательно следит за тем, что у нас происходит. Alpha Violet уже продала «Племя» более чем в 40 странах. И выступает сейлз-агентом следующего фильма Мирослава — «Люксембург». Мы, кстати, очень надеемся, что эта картина будет в 2017 году в конкурсе в Каннах».

7



Роман Бондарчук: «Жизнь в украинской провинции очень сильно отличается от тех представлений, которые мы себе рисуем в Киеве»

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«Мы не собирались делать политический фильм: когда начинали снимать, не было еще ни Майдана, ни войны, ни аннексии Крыма. Наши герои жили своей жизнью и плевать хотели на политику. Им каждый день нужно было решать насущные проблемы, которые нам с вами трудно осознать. Вот представьте себе ситуацию, когда милиция и скорая помощь просто не приезжают на вызов – потому что у них нет бензина. А если есть бензин, то неисправна машина. Это давало ощущение полной оторванности от происходящего во всем мире, совершенно отдельной жизни. Но в один момент жизнь села изменилась прямо на глазах: сельский голова собрал общую сходку; охотники, у которых было зарегистрированное оружие, разбились на отряды по десять человек и договорились между собой, как они будут действовать, если в село придет война. Они были готовы ко всему. И мы смогли показать в фильме этот переход от спокойной размеренной жизни к трагическим переменам».

8



Марина Степанская: «Мой новый фильм – о любви во время пи***ца»

Фото: L'officiel _