Сет Грин становится жертвой рисованного медведя в трейлере нового сериала

В остальном о нем пока мало что известно, но в первом трейлере были замечены политик-оборотень, русалка с непривычно пышными формами и сам Люцифер – так уж и быть, просто поверим описанию на truTV, согласно которому это «мультижанровая солянка из историй с моралью».

Напомним, что накануне на Netflix вышел документальный сериал об эксцентричных журналистах BuzzFeed News.