Сет Грин становится жертвой рисованного медведя в трейлере нового сериала

11 июля выходит сериал-антология «Маргиналы и монстры Бобкэта Голдтуэйта». В его очередном трейлере герой Сета Грина («Трое в каноэ») сталкивается лицом к лицу с мультяшным персонажем, которого сам профессионально озвучивает, – медведем Буббой.
Бубба, нарисованный в далеком от достижений современной мультипликации 2D, похищает мужчину в стиле гангстерских триллеров.
Несмотря на то, что шоураннер Бобкэт Голдтуэйт уже больше 10 лет снимает независимое кино и купается в лучах славы на Сандэнсе, в сердцах многих он так и остался тем странным крикливым парнем из «Полицейской академии». Антология «Маргиналы и монстры» обещает объединить две ипостаси Голдтуэйта: с одной стороны, это непритязательное юмористическое шоу, с другой – социальная и политическая сатира в духе его прежних работ – «Боже, благослови Америку» и «Самый лучший папа». По-видимому, шизофрения среди актеров – еще один социальный аспект сериала.
В остальном о нем пока мало что известно, но в первом трейлере были замечены политик-оборотень, русалка с непривычно пышными формами и сам Люцифер – так уж и быть, просто поверим описанию на truTV, согласно которому это «мультижанровая солянка из историй с моралью».
Напомним, что накануне на Netflix вышел документальный сериал об эксцентричных журналистах BuzzFeed News.