Сериал «Викинги» продлен на шестой сезон

Историческая семейная сага, события которой разворачиваются в раннем средневековье, повествует о жизни и славных походах за море полумифического датского конунга Рагнара Лодброка (его роль исполняет Трэвис Фиммел), его не менее знаменитого сына Бьёрна Железнобокого (Александр Людвиг) и других отпрысков.

В сериале снимаются Габриэл Бирн, Джонатан Риз Майерс, Густаф Скарсгард, Александр Людвиг, Алекс Хег Андерсен, Джордан Смит и другие. Бесменный шоураннер сериала – Майкл Хёрст. Исполнительными продюсерами проекта наряду с Хёрстом числятся Морган О'Салливан, Шейла Хокин, Джон Вебер, Шерри Марш, Алан Гасмер и Джеймс Флинн. Известно, что один из эпизодов снимет в качестве режиссера исполнительница роли Лагерты Кэтрин Уинник.

Съемки шестого 20-серийного сезона начнутся в Ирландии уже этой осенью.