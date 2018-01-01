Сериал «Проповедник» продлен на третий сезон

Этим летом, когда 2 сезон «Проповедника» стартовал в эфире, судьба продолжения оказалась под вопросом, поскольку новые эпизоды не сумели заработать достойный рейтинг. Однако, по всей видимости, AMC решил дать сериалу еще один шанс.