Сериал «Проповедник» продлен на третий сезон

Телеканал AMC продлил сериал «Проповедник» на третий сезон. Об этом в своем твиттере объявил один из создателей шоу Сет Роген.
Этим летом, когда 2 сезон «Проповедника» стартовал в эфире, судьба продолжения оказалась под вопросом, поскольку новые эпизоды не сумели заработать достойный рейтинг. Однако, по всей видимости, AMC решил дать сериалу еще один шанс.
Новый сезон должен выйти уже в 2018 году. Точная дата премьеры пока неизвестна.
«Проповедник» — американский сериал Сета Рогена и Эвана Голдберга, основанный на одноименном графическом романе Гарта Энниса. Сериал рассказывает о проповеднике Джесси Кастере из маленького техасского городка Энвилла. Главные роли исполняют Доминик Купер, Джозеф Гилган и Рут Негга.