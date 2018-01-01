ТЕЛЕКРИТИКА

Сериал «Проповедник» продлен на третий сезон

Культура

Телеканал AMC продлил сериал «Проповедник» на третий сезон. Об этом в своем твиттере объявил один из создателей шоу Сет Роген.


Этим летом, когда 2 сезон «Проповедника» стартовал в эфире, судьба продолжения оказалась под вопросом, поскольку новые эпизоды не сумели заработать достойный рейтинг. Однако, по всей видимости, AMC решил дать сериалу еще один шанс.

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Новый сезон должен выйти уже в 2018 году. Точная дата премьеры пока неизвестна.

«Проповедник» — американский сериал Сета Рогена и Эвана Голдберга, основанный на одноименном графическом романе Гарта Энниса. Сериал рассказывает о проповеднике Джесси Кастере из маленького техасского городка Энвилла. Главные роли исполняют Доминик Купер, Джозеф Гилган и Рут Негга.

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