Сериал «Озарк» продлили на второй сезон

Сериал стартовал только 21 июля и почти сразу получил много смешанных отзывов от критиков. Однако при этом зрителям новый проект Netflix пришелся по душе, поэтому решение о его продлении было принято менее чем через месяц после премьеры.

Второй сезон также будет состоять из 10 серий. Дата выхода продолжения «Озарка» пока неизвестна.