Сериал «Озарк» продлили на второй сезон

Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что криминальная драма «Озарк» продлена на второй сезон – и даже выпустил в честь этого события короткий тизер.
Главный герой сериала, названного в честь озера Озарк – финансист и примерный семьянин (Джейсон Бейтман), который отмывал деньги второму по величине мексиканскому наркокартелю, пока схема не дала сбой и не пришлось уносить ноги куда глаза глядят.
Сериал стартовал только 21 июля и почти сразу получил много смешанных отзывов от критиков. Однако при этом зрителям новый проект Netflix пришелся по душе, поэтому решение о его продлении было принято менее чем через месяц после премьеры.
Второй сезон также будет состоять из 10 серий. Дата выхода продолжения «Озарка» пока неизвестна.