ТЕЛЕКРИТИКА

Сериал «Озарк» продлили на второй сезон

Культура

Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что криминальная драма «Озарк» продлена на второй сезон – и даже выпустил в честь этого события короткий тизер.


Главный герой сериала, названного в честь озера Озарк – финансист и примерный семьянин (Джейсон Бейтман), который отмывал деньги второму по величине мексиканскому наркокартелю, пока схема не дала сбой и не пришлось уносить ноги куда глаза глядят.

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Сериал стартовал только 21 июля и почти сразу получил много смешанных отзывов от критиков. Однако при этом зрителям новый проект Netflix пришелся по душе, поэтому решение о его продлении было принято менее чем через месяц после премьеры.

Второй сезон также будет состоять из 10 серий. Дата выхода продолжения «Озарка» пока неизвестна.

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