Сериал о Чернобыле с голливудскими актерами установил рекорд

Российский фантастический сериал «Чернобыль. Зона отчуждения», второй сезон которого стартовал в начале ноября, вызвал недоумение у большинства американцев, сообщает русская версия The Hollywood Reporter (THR Russia).

Дело в том, что действие второго сезона ленты происходит в альтернативной реальности, созданной в стилистике ретрофутуризма, где СССР не распался, а стал главной мировой сверхдержавой, флагманом передовых технологий и законодателем мод. Героям сериала предстоит также отправиться в США, но теперь это – Разъединенные штаты Америки, которые после крупного взрыва на атомной станции охватила гражданская война, и прежде процветавшие регионы пришли в запустение. Главные герои ищут способы предотвратить еще одну ядерную катастрофу.

Как отмечает издание, американские зрители шокированы событиями, показанными в сериале «Чернобыль 2. Зона отчуждения». Так, большинство граждан США, которым были показаны фрагменты сериала с субтитрами, были удивлены развитием сюжета и назвали его чересчур неправдоподобным: "Я немножко шокирован, это сериал?", "Слишком экстремально, в Америке это невозможно!". Другие признались, что вообще не понимают, о чем там идет речь: "Не знаю. Не думаю, что я достаточно образованна, чтобы сказать, правда это или нет", "Я почти ничего не понял, но мне показалось это круто", "Что я знаю о России? Что там холодно, что там вкусная еда. Вот собственно и все". И лишь немногие из опрошенных считают, что сериал не лишен смысла. "Американскую реальность фантастикой не испортишь – хуже не будет", – сказал один из зрителей.

Интересно, что «Чернобыль 2. Зона отчуждения» снят в Голливуде с участием американских актеров, задействованных в таких проектах, как «Форсаж», «Малхолланд драйв», «Игра престолов», «Родина», «Американская история ужасов», «Секретные материалы», «Скорая помощь», «Звездный путь» и др.

Телеканал ТВ-3, на котором выходит сериал, заявил, что премьера второго сезона установила новый рекорд по объему аудитории и что из-за наплыва зрителей впервые в истории из строя вышел крупнейший в РФ видеосервис Rutube.