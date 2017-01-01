Сериал «Анна-детективъ» попал в шорт-лист премии «Seoul International Drama Awards»

Один из хитов компании Star Media, сериал «Анна-детективъ» поборется за два приза 12-й международной премии «Seoul International Drama Awards».

«Анна детективъ» вошел в шорт-лист в номинации «Лучший драматический сериал» вместе с семью другими сериалами со всего мира, от Турции и ОАЭ до Бразилии и Колумбии.

Кроме того, в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» представлена исполнительница главной роли Александра Никифорова. Единственной ее конкуренткой в борьбе за награду станет кинозвезда из Ливана Надин Нассиб Нжейм.



