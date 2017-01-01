Сериал «Анна-детективъ» попал в шорт-лист премии «Seoul International Drama Awards»

Один из хитов компании Star Media, сериал «Анна-детективъ» поборется за два приза 12-й международной премии «Seoul International Drama Awards».
«Анна детективъ» вошел в шорт-лист в номинации «Лучший драматический сериал» вместе с семью другими сериалами со всего мира, от Турции и ОАЭ до Бразилии и Колумбии.
Кроме того, в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» представлена исполнительница главной роли Александра Никифорова. Единственной ее конкуренткой в борьбе за награду станет кинозвезда из Ливана Надин Нассиб Нжейм.
«Seoul International Drama Awards» – одна из самых престижных международных наград в области телепроизводства. В 2017 году премия будет вручаться в двенадцатый раз. Для участия в ней представлены более 250 заявок от производителей из 55 стран мира. Имена победителей будут объявлены во время торжественной церемонии 7 сентября 2017 года. Стоит отметить, что в 2011 году компания Star Media получила специальный приз жюри в категории «Телевизионный фильм» за проект «Одуванчик», став первой украинской компанией, которая была отмечена наградой на этом фестивале.