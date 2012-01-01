Сергей Мельниченко: «Я стал первым за 37 лет украинцем, удостоенным Leica Oscar Barnack Award»

Национальность имеет значение?

Там все равно, какой ты национальности, главное – твои работы. Люди, конечно, интересуются, как мы живем, и удивляются, когда им говорят, что на такие мероприятия не хотят открывать визу, вставляют палки в колеса.

Что значит не хотят открывать визу?

Я сидел в Китае, когда узнал, что выиграл этот приз. Мечтал попасть на это награждение. Но получалось так, что в Украину я должен был вернуться за неделю до церемонии в Берлине. Я писал в Минкульт, в МИД, в Администрацию президента, чтобы «посприяли» ускорению процесса получения визы или биометрического паспорта, но отовсюду мне пришли отказы. За 37 лет существования этой премии я стал первым украинцем, который удостоился такой награды. Они даже не могли мне вовремя ответить! Прикинь, я уже четыре дня как вернулся из Европы, а мне только пришло письмо с отказом из МИДа. Хотя бы числа посмотрели, когда я писал и когда мне это было нужно.

В итоге мне пришлось оформлять все через турагентство. Причем документы у меня приняли только со второго раза, потому что последние два года у меня не было дохода в Украине, я ведь зарабатывал в Китае. Пришлось еще и с банками решать вопросы здесь, в Киеве. Организаторы Leica мне очень в этом помогли, предоставив все брони и приглашения. Вообще, они быстро реагировали на все мои вопросы и просьбы. Классные ребята. В итоге мне дали визу ровно на девять дней.

Как СМИ отреагировали на твою серию?

В Китае писали многие СМИ и культурные медиа. Как ни странно, многим редакторам зашла эта серия – китайцы, наоборот, любят показывать свою страну со стороны превосходства, типа у них все лучше всех. Но картинка, которую я сделал, на самом деле им понравилась. И мне присылали много писем с предложениями. Но я сначала не хотел их публиковать, потому что могли увидеть девочки, а у меня с ними нет никаких договоров. Я боялся, что у меня будут проблемы.

Некоторые издательства сами предлагают заплатить за публикацию. Бывает, что мне приходят письма, где чуваки хотят сделать материал с моими фотографиями, но у них нет бюджета платить за это. В любом случае это работает на автора. Однако после Leica начался очень сильный интерес. Мне писали британский Daily Mail, The Sun, австралийские СМИ и многие другие. Ifeng.com – это большой новостной портал, где есть раздел «Культура» (заплатили хороший гонорар за публикацию тридцати снимков и текстовое сопровождение).