ТЕЛЕКРИТИКА

Сергей Мельниченко: «Я стал первым за 37 лет украинцем, удостоенным Leica Oscar Barnack Award»

Интервью с победителем конкурса фотографии Leica Oscar Barnack Award

Культура

В этом году победителем престижного международного конкурса фотографии Leica Oscar Barnack Award стал николаевский фотограф Сергей Мельниченко. Его проект Behind The Scenes – это рассказ о закулисной жизни китайского ночного клуба, в котором Мельниченко работал танцором в течение двух лет.


Мы поговорили с Сергеем о том, как сделать карьеру украинскому фотографу и как можно не попасть на награждение престижного конкурса из-за бюрократии.

Как часто ты принимаешь участие в конкурсах?

Часто. Стараюсь этим заниматься. Для украинского фотографа это один из немногих способов пробиться и сделать карьеру вне Украины. Многие конкурсы платные, поэтому не всегда была возможность принимать в них участие.

В каких значимых конкурсах ты участвовал, побеждал?

«Фотограф года» в 2012-м, 2013-м и 2016 годах, «Золотая камера» – это всеукраинские. Был финалистом Краковского месяца фотографии и в Pinchuk Art Centre, но это не конкурсы, а шорт-листы. Я не помню точно.

Есть ли результат от участия?

Формируется выставка, презентация финалистов и победителей. Тебя начинают замечать – это самое важное. Сложно определить, после какого события к тебе начинают обращаться редакторы и галеристы. Все идет чередой. Конечно, после Leica писать стали гораздо чаще.

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Как проходило общение с организаторами Leica Award?

Офигенно! И в процессе переписки и офлайн – крутые, добрые, интересные. Помогали мне во всем, особенно с документами для получения визы. Они оплачивают билеты в обе стороны и проживание в гостинице на все дни мероприятия.

Как проходило награждение?

Сначала было открытие выставки победителей. Это закрытое мероприятие для представителей Leica и репортеров со всего мира, а церемония награждения проходила в церкви.

Это большая католическая церковь Saint Elisabeth Church, по-моему. Очень красивое место. Там все было сделано: свет, сцена, звук. Крутая церемония – с музыкантами, перформансом, пресс-конференцией. На второй день все победители и финалисты записывали мини-кино.

Тебе подарили камеру?

Мне дали самую новую – Leica М10, именную, с объективом, которая стоит около 10 тыс. евро. Таких камер еще нигде нет в продаже. И денежный приз в размере 10 тыс. евро. Камеру вручили на церемонии, а деньги просто переводят на карту, все делают быстро.

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Национальность имеет значение?

Там все равно, какой ты национальности, главное – твои работы. Люди, конечно, интересуются, как мы живем, и удивляются, когда им говорят, что на такие мероприятия не хотят открывать визу, вставляют палки в колеса.

Что значит не хотят открывать визу?

Я сидел в Китае, когда узнал, что выиграл этот приз. Мечтал попасть на это награждение. Но получалось так, что в Украину я должен был вернуться за неделю до церемонии в Берлине. Я писал в Минкульт, в МИД, в Администрацию президента, чтобы «посприяли» ускорению процесса получения визы или биометрического паспорта, но отовсюду мне пришли отказы. За 37 лет существования этой премии я стал первым украинцем, который удостоился такой награды. Они даже не могли мне вовремя ответить! Прикинь, я уже четыре дня как вернулся из Европы, а мне только пришло письмо с отказом из МИДа. Хотя бы числа посмотрели, когда я писал и когда мне это было нужно.

В итоге мне пришлось оформлять все через турагентство. Причем документы у меня приняли только со второго раза, потому что последние два года у меня не было дохода в Украине, я ведь зарабатывал в Китае. Пришлось еще и с банками решать вопросы здесь, в Киеве. Организаторы Leica мне очень в этом помогли, предоставив все брони и приглашения. Вообще, они быстро реагировали на все мои вопросы и просьбы. Классные ребята. В итоге мне дали визу ровно на девять дней.

Как СМИ отреагировали на твою серию?

В Китае писали многие СМИ и культурные медиа. Как ни странно, многим редакторам зашла эта серия – китайцы, наоборот, любят показывать свою страну со стороны превосходства, типа у них все лучше всех. Но картинка, которую я сделал, на самом деле им понравилась. И мне присылали много писем с предложениями. Но я сначала не хотел их публиковать, потому что могли увидеть девочки, а у меня с ними нет никаких договоров. Я боялся, что у меня будут проблемы.

Некоторые издательства сами предлагают заплатить за публикацию. Бывает, что мне приходят письма, где чуваки хотят сделать материал с моими фотографиями, но у них нет бюджета платить за это. В любом случае это работает на автора. Однако после Leica начался очень сильный интерес. Мне писали британский Daily Mail, The Sun, австралийские СМИ и многие другие. Ifeng.com – это большой новостной портал, где есть раздел «Культура» (заплатили хороший гонорар за публикацию тридцати снимков и текстовое сопровождение).

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Но эта серия реально жесткая. Она красивая, но жесткая.

Она не такая жесткая, а правдивая. Я проживал жизнь и снимал все, что происходит вокруг. Мне было интересно. Я осознал, что это более депрессивная и грустная серия, после того как сделал ее. Когда делал эти картинки, мне все было по кайфу в визуальном плане и от того, что зрителю будет интересно это увидеть. Когда серия была готова, изображения выстраивались в один ряд, дополняя друг друга этой депрессивностью. Но для меня это вырисовалось уже на финальном этапе.

Мне было интересно, что происходит внутри нашей общей раздевалки, а там были в основном девочки. У девочек были свои жизненные истории – грусти, печали. Китайские девочки всегда очень напиваются и рыдают.

Какие сейчас тренды в фотографии?

Я не знаю. Трендов нет. Сейчас много пластмассовой фотографии. Мне не нравятся однотипные серии, когда остается одинаковая картинка, а меняется только объект на ней. Мне нравится живая, креативная, более концептуальная фотография.

Чем хочешь заниматься?

Видео хочу снимать. Мечтаю снять хотя бы какую-то короткометражку. У меня есть опыт, шарю, как это делать, но хотелось бы поработать в команде как оператор. Может, когда-то Ди Каприо буду снимать.

Видео-арт?

Я не люблю такое, мне нравится что-то более конкретное, потому что можно снять все что угодно и сказать, что это «арт». Сейчас много всего – и все типа «арт». Я хотел бы снимать что-то интересное, художественное и с посылом, чтобы это было понятно людям.

С каким посылом?

Не знаю, что тебе ответить. Отстань! Дай я тебя сфоткаю…

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